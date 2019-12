Le jeu explique pourquoi il croyait que lui et 50 cents «sortiraient comme Tupac et Biggie»

Le jeu raconte des moments sauvages au cours de sa querelle avec 50 cents.

50 Cent et The Game sont peut-être en bons termes maintenant, mais à l'époque, les choses ne se passaient pas bien. Cependant, ils ont depuis fait la paix entre eux et ont poursuivi leur vie respective. Vraie merde d'homme adulte. Mais à l'époque, quand les choses étaient chaudes, The Game croyait que leur querelle aurait entraîné la mort de Biggie et de Pac. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=6NWt8pyxFIE [/ intégré] «Je voulais que ça se termine comme ça», a-t-il déclaré à HipHopDX. "Parce que quand tu es jeune, tu es stupide comme de la merde. Je me sentais juste comme d'une manière bizarre, c'était du hip hop. Nous étions censés mourir dans cette merde. Mon état d’esprit était du genre «s’il se fait tuer ici à New York», car j’ai enregistré L'avocat du médecin à New York. Je suis resté à New York pendant 60 jours et j'ai terminé cet album, c'est pourquoi il avait comme Busta [Rhymes] et Nas, c'était plus la côte Est. " Le rappeur a expliqué que s'il devait mourir à l'Est, alors 50 Cent aurait fini par mourir à l'Ouest, mais à l'époque, The Game était toujours attaché. Le Jeu avait précédemment expliqué à HipHopDX qu'au milieu de sa querelle avec 50 Cent, il avait reçu un appel de Michael Jackson qui aurait suggéré aux deux de se réconcilier puis de sauter sur son album pour une collaboration.