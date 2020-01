Le jeu interrompt “You” Binge To Blast “Bum-Ass” Jordan 1 Mids

Le jeu est de retour sur son mème.



Après la sortie de Born 2 Rap, le projet qui marquerait son “album final”, il est juste de dire que The Game a gagné du temps en R&R. Juste à temps pour la sortie de la deuxième saison de You; au cas où vous ne seriez pas familier, You est l’une des émissions les plus populaires de Netflix, un thriller centré sur la vie d’un tueur en série obsessionnel. Évidemment, The Game n’est qu’un des nombreux à avoir été victime de ses charmes addictifs, comme en témoigne le dernier mème à apparaître sur sa page Instagram.

Leon Bennett / .

“Vous portez … des Jordan 1, mais ils sont … des médiums, mais … ça va”, partage Game, aux côtés d’une image du personnage principal de You, Joe Goldberg. “Tu … ne sais pas mieux … car tu es sorti avec des fesses de cul par le passé … mais je peux arranger ça … je peux arranger … toi.” Profondément immergé dans le monde de la série, Game s’est assuré de partager que son «cul idiot le lisait dans sa voix exacte».

Tout bien considéré, il est clair que Game a un os à choisir avec Jordan 1 mids. Découvrez le meme ci-dessous, et sonnez – avez-vous vérifié Vous? Si oui, vaut-il la peine? Demander un ami.

