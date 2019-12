Le jeu parle à Eminem en lui demandant ce qu'il pensait de son verset "Nous ne sommes pas"

Il y a eu de nombreuses accusations lancées à Eminem ces dernières semaines depuis qu'il s'est retrouvé pris au piège dans un boeuf de rap avec Nick Cannon. Cela a amené de nombreux artistes qui admirent, connaissent ou ont travaillé avec le rappeur de Detroit à se défendre alors qu'Eminem refuse d'échanger des bars avec le Wild 'n Out magnat. Il est fait pour que de nombreuses histoires d'Em soient également révélées, y compris celle de The Game qui a raconté HipHopDX à propos de travailler avec Eminem sur leur chanson "We Ain't."



Game a été interrogé sur ses paroles dans "Better Days" où il a mentionné qu'il n'avait pas parlé au Dr Dre ou à Eminem depuis un certain temps. Il a expliqué que Dre venait de prendre du recul à cause des choses dans lesquelles Game se mêlait à d'autres artistes. Il a également partagé à ce moment-là quel était son dernier entretien avec Eminem. "La conversation que j'ai eue avec Em portait sur l'endroit où je voulais positionner les versets de 'We Ain't' sur Le documentaire,"dit-il." Ce n'est pas comme si tu parlais à Eminem tous les jours. Em fait son propre sh * t. Je suis sûr que personne ne lui parle tous les jours. Sauf probablement comme Hailie ou certains sh * t. Mais Em est comme, rebelle à la cause et il aime juste, il fait sa propre chose. "

"Il était plus préoccupé par le fait que ce soit mon record", a précisé Game. "Il voulait que ça soit structuré comme je le voulais et il voulait s'assurer que – Yo, Eminem m'a demandé ce que je pensais de son couplet. C'était fou." On lui a demandé quelle était sa réponse. "Je veux dire, j'ai dit ce que j'étais censé dire. Même si c'était f * ckin 'wack, je devais dire' Ouais, c'est f * ckin classique. ' Mais, c'est Em. C'est comme, 'Pourquoi me demandez-vous ce que je ressens à propos du verset.' "

Après que Game ait partagé une histoire de lui et Nas dans le studio, l'intervieweur a dit au rappeur qu'il écoutait "We Ain't" juste avant son interview. Il a dit qu'à son avis, Game avait un meilleur couplet qu'Em. "Alors, j'ai corsé Em tout seul *?" Jeu demandé. L'intervieweur a dit qu'il n'allait pas faire choisir Game, mais il le pensait. Regardez l'interview de Game ci-dessous.

