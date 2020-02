Le jeu pense qu’Internet est en train de laver le cerveau des gens pour qu’ils aiment la «musique farfelue»

Le jeu a une théorie sur la musique d’aujourd’hui.

Le rappeur de Compton s’est rendu sur Twitter pour exprimer ses réflexions controversées sur le rôle d’Internet pour inciter les gens à écouter ce qu’il appelle de la «musique farfelue».

“Internet vous oblige à écouter de la musique folle”, a tweeté Game mardi. “C’est tellement, vous êtes soumis à un lavage de cerveau pour penser que la merde ressemble en fait à de la colonne.”

Beaucoup de ses partisans ont pesé pour partager leur soutien à ses commentaires. Une personne a blâmé les applications de médias sociaux comme TikTok, mais tout le monde n’était pas d’accord. “Ces garçons, ici, essaient de devenir riches et célèbres, et u hatin”, a écrit un utilisateur de Twitter.

The Game, qui a sorti ce qu’il appelle son dernier album studio Born 2 Rap en novembre, a récemment offert quelques conseils à des artistes émergents. «Restez INDÉPENDANT. PROPRES vos maîtres », a-t-il tweeté. «Faites le travail vous-même et le gain en vaudra la peine. Près de 20 ans dans la musique et personne ne m’a dit ça une seule fois. Merde, je les attends toujours pour te le dire. “

Cette merde de rap VOUS TUERA. Au sens propre. Les labels signent de jeunes artistes pour négocier des accords et leur seule préoccupation est de savoir comment ils peuvent vous utiliser pour gagner plus d’argent. Ils ne vous font même plus de publicité ni de commercialisation, ils vous laissent le faire vous-même sur IG pendant qu’ils s’asseyent, volent et attendent 4 la prochaine fois.

– The Game (@thegame) 22 février 2020

Restez INDÉPENDANT. PROPRES à vos maîtres. Faites le travail vous-même et le gain en vaudra la peine. Près de 20 ans dans la musique et personne ne m’a dit ça une seule fois. Merde, je les attends toujours pour te le dire.

– The Game (@thegame) 22 février 2020

Lundi, Meek Mill a également donné son avis sur l’état du hip-hop, affirmant que la “musique wack” connaîtra sa disparition en 2020. “Cette année, la musique wack périra”, a déclaré Meek, qui a récemment publié son nouveau single “Believe” avec Justin Timberlake.

Cette année, la musique wack périra ish

– Meek Mill (@MeekMill) 24 février 2020

