Le jeu rend hommage à Nipsey Hussle et Kobe Bryant dans la vidéo “Welcome Home”

The Game sort son nouveau clip d’animation en stop-motion pour “Welcome Home” avec Nipsey Hussle.



L’animation en stop-motion devient une tendance énorme alors que les rappeurs cherchent des moyens de garder le contenu à venir pendant la quarantaine. Avec des possibilités limitées de donner vie à une vision créative à travers des clips musicaux ces jours-ci, The Game a fait preuve de créativité et a réussi à déposer un morceau hommage touchant pour Nipsey Hussle et Kobe Bryant, libérant la vidéo pour “Welcome Home”.

La chanson a été présentée sur le dernier album du jeu Born 2 Rap, y compris un couplet posthume et un crochet du grand Nipsey Hussle. La vidéo a été officiellement publiée, réalisée par Stefano Bertelli.

Les visuels animés montrent The Game se détendre dans son Los Angeles natal, rendant hommage à certaines des plus grandes légendes de la ville à Nip et Kobe. L’icône des Los Angeles Lakers tire des cerceaux sur le terrain avant qu’il ne soit rejoint par Hussle, montrant à quoi peut ressembler la scène au paradis en ce moment.

La chanson et la vidéo sont remarquables pour The Game, qui a dit à quel point il se souciait de Nipsey Hussle et de Kobe Bryant. Ce n’est qu’une des façons dont il se souvient d’eux et honore leurs héritages à travers sa musique.

Regardez la nouvelle vidéo ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.

.