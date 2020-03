Le jeu vidéo mexicain Neon City Riders a déjà une date de sortie

Le jeu vidéo indé mexicain Neon City Riders a révélé sa date de sortie dans une bande-annonce passionnante et colorée, et arrivera plus tôt que prévu en mars. De plus, la bande-annonce nous a apporté une partie de la mécanique et du gameplay que ce jeu aura avec un style rétro très cohérent avec son esthétique cyberpunk.

Neon City Riders, le jeu vidéo du studio de développement mexicain Mecha Games a déjà une date de sortie. Il atteindra nos mains le 12 mars 2020 pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et si vous avez hâte de vous lancer dans cette aventure cyberpunk, vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce de lancement:

Neon City Riders a été rendu possible grâce à une campagne Kickstarter qui s’est terminée à la mi-2017. L’étude derrière ce beat’em up futuriste inspiré du meilleur de la science-fiction des années 80 est Mecha Games, un studio mexicain indépendant fondé à Veracruz en 2016. Neon City Riders est votre premier jeu vidéo, et il mettra en vedette des scènes de néons saturés et une bataille qui semble plus qu’amusante. Un grand point en sa faveur est son esthétique pixelisée avec des couleurs vives qui donnent une touche unique à ce monde urbain. Voici comment Mecha Games décrit son nouveau jeu vidéo:

“Prenez le rôle de Rick, un gardien urbain qui a besoin d’explorer la ville décadente et futuriste de Neon City à la recherche d’objets, de super-pouvoirs et de compagnons pour libérer tous les territoires des griffes des quatre gangs dotés de super-pouvoirs.”

Neon City Riders proposera des missions secondaires et des puzzles répartis dans un monde ouvert qui seront disponibles pour le joueur. Si vous achetez votre copie du jeu sur l’eShop Nintendo Switch avant la date de lancement, vous bénéficierez d’une remise de 10% sur le jeu.

