Le jeune dauph dit qu’il se retire de la musique

Le jeune Dolph raccroche le micro.

Le rappeur de Memphis a apparemment annoncé sa retraite du rap. Dolph a récemment fait allusion à la retraite possible sur ses histoires Instagram, disant qu’il voulait quitter la musique pour se concentrer sur sa famille. «J’envisage sérieusement de quitter la musique parce que je veux vraiment être avec mes enfants 24h / 24 et 7j / 7», écrit-il dans un article.

Lorsqu’il a été contacté par Complex, Dolph a confirmé qu’il quittait la musique. “J’ai fini de faire de la musique pour pouvoir aller jouer avec mon fils”, a-t-il dit.

On ne sait pas s’il prévoit toujours de sortir plus de musique avant de prendre officiellement sa retraite. Il continue de diriger son label indépendant Paper Route Empire, qui abrite des artistes tels que Key Glock, Jay Fizzle et Big Moochie Grape. “Key Glock est déjà sur le point d’être le nouveau porteur du flambeau”, a déclaré son représentant.

Dolph et Key Glock ont ​​également laissé tomber la vidéo de «1 Hell of a Life» de leur mixtape conjointe Dum et Dummer 2019, qui a fait ses débuts au n ° 8 sur le Billboard 200. Le dernier album solo de Dolph était le modèle de rôle de 2018.

Pendant ce temps, vous pouvez voir Dolph et Glock en direct sur leur «No Rules Tour», qui se déroule jusqu’au 25 avril à Tampa, en Floride.

