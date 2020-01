Le jeune M.A n’est pas sous la pression du succès de “OOOUUU”: “[It’s] Un classique”

Elle a dit qu’aucune autre chanson qu’elle sortira n’aura le même impact que “OOOUUU”.



Ce n’était pas comme si Young M.A ne travaillait pas dur dans sa carrière de rap avant son hit en 2016 “OOOUUU”, mais cette chanson a définitivement fait attention au monde. Les artistes dont les introductions sont aussi monumentales que “OOOUUU” l’était pour le rappeur new-yorkais ont souvent du mal à suivre le rythme. Certains rappeurs poursuivent continuellement le succès de leur premier hit, mais pour Young M.A, elle n’essaie pas de comparer son présent avec son passé.

L’artiste Herstory in the Making s’est récemment arrêtée au Trick & Trina Morning Show et on lui a demandé si elle se sentait obligée d’essayer d’être à la hauteur du succès de “OOOUUU”. Pour commencer, Young M.A a dit qu’elle était “fatiguée de cette fichue question”. Elle a admis qu’il y avait un temps où elle l’a fait, mais il y a si longtemps que ce n’est pas quelque chose qui la dérange aujourd’hui.

“‘OOOUUU’ est un classique, vous ne pouvez pas emporter un classique”, a-t-elle dit à propos de son single. “C’était ma première introduction au jeu. Les gens ne savent pas si j’étais une fille ou un garçon, comme, ce disque est venu avec beaucoup plus que ce n’est un disque. Il est venu comme une introduction de qui je suis,” même si elle a déjà généré un buzz dans la scène underground.

“Vous ne pouvez pas comparer cela parce que maintenant les gens savent qui je suis de ce record”, a-t-elle ajouté. “À un moment donné, oui, bien sûr [I felt pressure], parce que vous entrez dans le jeu sans savoir les choses, sans savoir comment les choses fonctionnent. Vous apprenez au fur et à mesure. Donc, maintenant, je suis dans un espace de ma vie où je sais pertinemment que le disque se démarquera toujours de lui-même. Même si j’avais un autre disque qui l’emportait, comme les streams, n’importe quoi, ce record sera toujours connu. “Regardez Young M.A parler de son premier gros hit ci-dessous et jammer à” OOOUUU “une fois de plus.

