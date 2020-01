Le Joker de Mortal Kombat 11 a un retour impressionnant à la trilogie Dark Knight

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, NetherRealm prépare actuellement à la dernière minute un invité très spécial sur le point de rejoindre Mortal Kombat 11De la liste.

Le 28 janvier, Joker sera disponible pour le jeu de combat via un accès anticipé, donnant aux fans de Nemesis de Batman beaucoup de temps pour tester les capacités du personnage avant sa sortie complète le mois prochain. Naturellement, le jugement final sur l’avant-dernier DLC de MK 11 sera réservé jusqu’à cette date, mais il semble certainement, jusqu’à présent, du moins, que NetherRealm a déjà frappé un home run avec sa dernière création.

Après une période de malaise au sujet de la conception initiale du développeur pour l’infâme criminel de carrière de Gotham, une nouvelle bande-annonce présentée aux Game Awards de l’année dernière a révélé que le studio s’était engagé à une refonte complète du personnage. Cette révélation a été suivie la semaine dernière par une superbe vitrine de gameplay de Joker en action et maintenant, le directeur du jeu Ed Boon a décidé de partager un petit quelque chose en plus avant la semaine prochaine.

Découvrez le court clip ci-dessous.

Cliquez, cliquez, cliquez sur….

What the f — BOOM !! pic.twitter.com/1uyX846Loe

– Ed Boon (@noobde) 18 janvier 2020

Quant à ce qui rend cet écran de victoire si remarquable: c’est une référence directe à la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Plus précisément, la frustration de Joker face à un détonateur de bombe défectueux – pour qu’il ne se déclenche que quelques instants plus tard – imite une scène similaire dans The Dark Knight où la version de Heath Ledger du clown psychopathe tente de renverser tout un hôpital. À en juger par les premières réponses des fans au Tweet de Boon, il semble cependant que l’inclusion de l’œuf de Pâques n’ait échappé à personne, eh bien.

pic.twitter.com/OOE5X7cYQE

– LOSTyGIRL (@LOSTyGIRL) 18 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

On peut donc s’attendre à une scène de film aussi emblématique, et nous sommes impatients de voir quels autres clins d’œil subtils aux apparitions précédentes de Joker NetherRealm ont réussi à se faufiler avant le lancement. Si vous ne l’avez pas déjà fait, faites-vous plaisir et regardez Mortal Kombat 11Le premier trailer du Clown Prince of Gotham ici. Prendre plaisir!