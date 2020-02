Le Joker Live Concert Event commence sa tournée mondiale en avril – / Film

Todd Phillips« Joker revient dans les salles pour inciter à nouveau au chaos cinématographique – mais cette fois, il fera partie d’un événement spécial de tournée dans lequel la partition primée du film sera jouée en direct avec le film. L’événement international démarre à Londres le 30 avril 2020, et vous pouvez obtenir les détails ci-dessous.

Selon Deadline, compositeur islandais Hildur GuðnadóttirLa partition sera jouée avec un orchestre complet. Plusieurs des performances seront dirigées par Jeff Atmajian, qui a été chef d’orchestre et orchestrateur de la bande originale du film, tandis que Dave Mahoney interviendra pour compléter les dates de tournée au Royaume-Uni. L’événement de concert démarre à l’Eventim Apollo de Londres, puis continue sa tournée dans le reste du Royaume-Uni jusqu’en juillet, avant de «s’étendre à des sites européens et internationaux, avec des dates et des lieux à annoncer».

Joker est un peu un film étrange, et c’est un film de récompenses particulièrement étrange: c’est un hommage élégant qui a clairement résonné auprès des électeurs de l’Académie, car il a remporté plus de nominations que tout autre film cette année. Il a en quelque sorte gagné 11, si vous comptez à la maison, et seulement Joaquin Phoenix semble être un verrou dans sa catégorie. Mais s’il y a une chose à propos du film qui mérite des éloges en dehors de cette performance principale, c’est l’excellente partition obsédante de Guðnadóttir. Donc, cela devrait être une excellente occasion pour les gens de vivre le film sous un nouveau jour, avec sa partition avant et centrale. J’ai assisté à plusieurs concerts en direct où la partition est jouée avec le film, et ce sont toujours des affaires amusantes qui me font apprécier la façon dont les partitions contribuent et améliorent l’expérience globale du film.

«Je suis ravi de voir et d’entendre Joker au cinéma avec un orchestre en direct. Lorsque nous avons enregistré la musique, l’orchestre a apporté une telle profondeur et une telle attention aux performances que nous retenions tous littéralement notre souffle pendant la plupart des sessions d’enregistrement. Ce fut un beau voyage. Je suis tellement heureux de pouvoir y retourner et pour un public de vivre cela aussi », a commenté Guðnadóttir.

«Je parle au nom de toute l’équipe Joker lorsque je dis à quel point nous sommes ravis de travailler avec Senbla et Ollie Rosenblatt sur Joker – Live in Concert. Je pense que c’est une merveilleuse façon pour le public de découvrir la partition envoûtante et immersive de Hildur Guðnadóttir tout en témoignant de la descente de Joaquin Phoenix dans la folie en tant qu’Arthur », a ajouté le réalisateur Todd Phillips.

Voici le synopsis officiel de Joker, ainsi que quelques morceaux sélectionnés de la partition de Guðnadóttir:

Toujours seul dans une foule, Arthur Fleck cherche la connexion. Pourtant, alors qu’il parcourt les rues couvertes de suie de Gotham City et monte sur les rails de transport en commun graffitieux d’une ville hostile grouillante de division et d’insatisfaction, Arthur porte deux masques. Premièrement, il peint pour son travail de jour en tant que clown. L’autre, il ne peut jamais l’enlever; c’est l’apparence qu’il projette dans une tentative futile de sentir qu’il fait partie du monde autour de lui, et non l’homme incompris que la vie abat à plusieurs reprises. Sans père, Arthur a une mère fragile, sans doute son meilleur ami, qui l’a surnommé Happy, un surnom qui a suscité chez Arthur un sourire qui cache le chagrin en dessous. Mais, lorsqu’il est intimidé par des adolescents dans les rues, raillé par des costumes dans le métro, ou simplement taquiné par ses collègues clowns au travail, cette valeur aberrante sociale devient encore plus désynchronisée avec tout le monde autour de lui.

Réalisé, co-écrit et produit par Todd Phillips, “Joker” est la vision originale du cinéaste du tristement célèbre méchant de DC, une histoire d’origine imprégnée, mais distinctement à l’extérieur, des mythologies plus traditionnelles du personnage. L’exploration par Phillips de Arthur Fleck, qui est incarné de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Désireux qu’une lumière brille sur lui, il essaie sa main comme un comique debout, mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté et, finalement, la trahison, Arthur prend une mauvaise décision après l’autre qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère allégorique granuleuse.

