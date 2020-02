Le Joker remporte l’Oscar 2020 de la meilleure bande originale

Le premier Oscar pour Joker est venu de Hildur Guðnadóttir, le compositeur de la musique originale du film. Guðnadóttir était le favori après avoir triomphé du Golden Globe et du Film Critics Award.

La compositrice est la seule femme nominée dans la catégorie, battant Randy Newman (Histoire de mariage), Alexandre Desplat (Petites femmes) et Thomas Newman (1917).

En recevant le prix, Hildur a dédié l’Oscar à sa famille et à toutes les femmes, indiquant qu ‘”elles ont besoin d’entendre leur voix”.

Guðnadóttir s’est fait connaître dans le monde de la musique pour être un grand violoncelliste spécialisé dans la musique classique, ce qui lui a permis de faire partie des groupes Pan Sonic, Throbbing Gristle et Múm, comme dans son projet solo Lost in Hildurness, et Peu à peu, il s’est lancé dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Dans son Islande natale, il a acquis une renommée nationale en étant responsable de la composition de la pièce musicale Sumardagur; créé au Théâtre National d’Islande. Il collabore avec Jóhann Jóhannsson à la composition du film María Magdalena en 2018. La même année, il compose également la bande originale du film Sicario: Day of the Soldier. Son travail précédent était la bande originale de Tchernobyl, pour laquelle il a remporté un Emmy.

Avec cela, c’est un fait que sa carrière dans le monde du divertissement sera beaucoup plus grande à l’avenir.

.