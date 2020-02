Le jouet animatronique de Baby Yoda est une réalité et est beau et effrayant

Baby Yoda vient de prendre vie … littéralement. Hasbro vient de présenter au New York Toy Fair 2020 un nouveau jouet bébé Yoda animatronique qui est non seulement incroyablement réaliste, mais aussi beau et effrayant à la fois, qui peut déplacer vos yeux, votre petite tête et peut même étirer une de vos mains pour utiliser la force. Mais le meilleur de tous, c’est étrangement bon marché, étant donné que c’est un vrai bijou. Je le veux maintenant.

Voici la description du nouveau jouet Baby Yoda:

“Le jouet CHILD ANIMATRONIC EDITION avec des sons et des séquences motorisés vient de la collection HASBRO’S STAR WARS! Cela peut sembler “BABY YODA”, mais cette adorable créature s’appelle L’ENFANT, et maintenant vous pouvez devenir son protecteur avec ce jouet animatronique de STAR WARS. Toucher le haut de la tête de THE CHILD’S active plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements, y compris des sons joyeux et excités, des rires, des babillages et plus encore., pendant que la tête du jouet bouge de haut en bas, les oreilles bougent d’avant en arrière et les yeux s’ouvrent et se ferment. Les garçons et les filles peuvent prétendre exploiter le pouvoir de la Force lorsque le jouet THE CHILD ferme les yeux, lève le bras et soupire comme s’ils exerçaient beaucoup d’énergie. Posez le jouet à l’enfant et il fermera les yeux et fera une «sieste forcée». Comprend une figurine et un pendentif mandalorien. Nécessite 2 piles AAA, incluses. Disponible dans la plupart des grands détaillants. “

Jeudi, les fans de Mandalorian avaient déjà Vous pouvez précommander cette jolie figurine de Baby Yoda au prix de 60 dollars. Il devrait être disponible jusqu’à la fin de cette année, mais ce n’est pas le seul jouet de la franchise. Le fabricant de jouets a également présenté une série d’ensembles The Mandalorian Lego comme le Razor Crest; En plus d’un jeu de cartes, des costumes de Baby Yoda.

La deuxième saison de The Mandalorian Il sera présenté en octobre à Disney +.

.