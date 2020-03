Le jour: Goliath

▲ Photo extraite de la bande de Dominik Locher

G

oliat (Goliath, 2017), le deuxième long métrage de la Suissesse allemande Dominik Locher (Tempo Girl, 2013), est une exploration vigoureuse et subtile des conflits qu’un jeune couple vit face à, sans enthousiasme ni préparation, la responsabilité d’avoir un fils et éventuellement fonder une famille. L’affaire semblerait farfelue et très appropriée à tous les débordements mélodramatiques. Cependant, le cinéaste le transforme en un commentaire pointu sur les relations de pouvoir dans le couple et la tyrannie des performances de genre.

En raison du style laconique avec lequel Goliath procède à une observation psychologique minutieuse de ses deux protagonistes, le film pourrait bien revendiquer une relation avec la façon dont les frères Dardenne filment généralement des sujets similaires. Bien que l’intrigue soit située dans les environs de Zurich, très près de la centrale nucléaire dans laquelle le jeune David (Sven Schelker) effectue des travaux de bureau, l’atmosphère se réfère à toute autre ville active du nord de l’Europe. La monotonie et le cycle lent des routines quotidiennes semblent marquer la sensibilité apathique et instable du jeune couple, incapable de prendre une décision responsable avec intégrité. Un événement extérieur devra ébranler l’inertie d’un sentiment amoureux et d’une maternité naissante évoluant avec hésitation, presque sur pilote automatique. Après avoir reçu les coups d’un groupe de harceleurs sexuels de sa petite amie, David prend soudain conscience de sa propre vulnérabilité et se propose de cesser d’être le personnage faible d’une parabole biblique pour se transformer, par des exercices de résistance et l’abus de stéroïdes, dans un Goliath indestructible.

Le fort changement physique causé par le poids intense et les séances de gym dégénère rapidement en une transformation radicale du personnage. Son comportement habituel (affable, retenu, équilibré) prend des notes surprenantes d’irascibilité et d’intolérance, non seulement envers les gens autour de lui, y compris son instructeur de sport et revendeur d’anabolisants, Ludo (José Barros), mais en particulier envers Jessy (Jasna Pritzi Bauer), son partenaire enceinte, qui devrait en principe se protéger des autres menaces et du harcèlement. Le nouveau profil de David est celui d’une bête blessée, assaillie par un ennemi indétectable et pourtant omniprésent. Un être désespérément destiné à l’agressivité et à la paranoïa. De façon perspicace, le réalisateur ne réduit pas l’intrigue à un problème de victime et d’agresseur marqué par l’inégalité entre les sexes. Cet aspect existe, bien sûr, mais le film souligne que l’inadéquation émotionnelle affecte également, de manière intense, Jessy elle-même, pour qui la maternité est encore un ballast inopportun. Goliath, fine étude des complexités de la relation de couple, devient ainsi progressivement le baromètre des troubles sociaux (difficultés d’insertion communautaire, incertitude professionnelle, éloignement de la famille), et d’un malaise générationnel dur. À l’heure actuelle de l’enfermement presque forcé et de l’impératif de coexistence harmonieuse entre des êtres parfois éloignés, secrètement toujours proches, le film suisse Goliath porte, derrière un drame émotionnel apparemment insoluble, l’insinuation sobre d’une force morale, que oui , indestructible.

Une apostille. Avec une programmation réduite (même nombre de chambres, mais horaires restreints et sièges séparés), la Cineteca Nacional s’adapte – lentement, il est vrai – aux mesures de protection du public recommandées pour faire face à la contingence épidémique actuelle. Il est prévisible que dans les semaines à venir, il y aura moins de premières et des mesures de sécurité encore plus strictes dans cet espace d’exposition et dans d’autres. Il est donc commode de considérer désormais les options de divertissement, sur plateformes ou en vidéos, agréables dans les petits espaces domestiques, enfin libres (compensation temporaire) de toutes ces interruptions gênantes avec lesquelles de nombreux spectateurs, dans les grandes salles de cinéma, souvent frustrer les autres de la pleine jouissance des projections.

Goliath est exposé aujourd’hui dans la salle 9 de la Cineteca Nacional à 15h45.

Twitter: CarlosBonfil1

.