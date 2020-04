Le jour: Jazz

T

Les musiciens de jazz mexicains ont toujours maintenu un discours à multiples facettes et à multiples facettes, assaisonné d’une technique instrumentale formidable, d’une intensité scénique enveloppante et d’une pénurie incessante de sources de travail. Et maintenant, en ces temps très certains, ces quelques sources ont dû fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

Nous avons déjà commenté à plusieurs reprises qu’ouvrir un forum de jazz est un acte héroïque en soi, mais le garder latent au milieu de cette réalité virulente … nous sommes allés parler avec les dirigeants des clubs de jazz du pays.

Rodrigo Moctezuma (Jazzatlán): «Il y a deux semaines, nous avons fermé à Cholula et à Mexico. Nous attendrons que tout redevienne normal. Nous avons pu négocier avec nos deux propriétaires et nous avons eu l’occasion de négocier à l’avance avec nos équipes de travail pour les envoyer et les payer trois semaines afin qu’ils soient silencieux, isolés chez eux, en espérant que ce rôle ne prendrait pas trop de temps.

Nous ne sommes actifs que via un espace sœur à Xalapa, qui est Cauz, diffusant en direct. En ce moment, nous nous concentrons sur le soutien de Jair Kai, propriétaire de Cauz, pour réaliser ces enregistrements à huis clos et des émissions en direct. De cette façon, nous gardons nos réseaux sociaux et notre présence sur la scène un peu vivants.

Jair Kai (Cauz): Nous avons commencé en tant que club de jazz, nous aurons deux ans en juillet … mais cela a à voir avec le melting pot de la scène de Xalapa, qui est très large. Maintenant, nous avons une curatelle où 70% est du jazz et à partir de là, nous allons avec des groupes expérimentaux et ils sont du jarocho. Le canal est un peu le reflet du stridentisme de Xalapeño; C’est aussi une librairie, une galerie d’art.

Qu’est-ce que Cauz?

C’est un nom de famille. On le retrouve dans une thèse du directeur de la faculté de musique de l’université Veracruzana, une étude sur la musique à Xalapa au XIXe siècle, et quand il parle des lieux historiques, il se réfère au théâtre Cauz, qui a été érigé en 1852 et qui C’est le nom de famille d’un descendant espagnol de Xalapeño, José María Cauz, ardent promoteur de la culture. Au début du XXe siècle, il devient le théâtre Lerdo.

Quelle est la stratégie pour survivre à cette crise?

«Nous venons d’une tradition de lieux emblématiques de Xalapa: La Tasca, Tierra Luna; Mais Cauz arrive à parier sur l’investissement pour amener la scène nationale, en plus de ce qui existe déjà localement, très précieux. Nous avons déjà annulé les concerts; le dernier était le Big Band de Tonatiuh Vázquez avec Iraida Noriega.

«Nous avons parlé avec ceux qui étaient sur le panneau d’affichage pour voir qui voulait participer à quelque chose que nous avons appelé Cauz en Casa, et c’était très gratifiant de voir que tout le monde a accepté. Nous enregistrons trois ou quatre groupes quotidiennement et ils apparaissent sur la page Cauz.

«Aujourd’hui, il est déjà sorti sur la plateforme kickstarted, qui est la manière dont le public qui regarde les concerts à son domicile peut supporter le paiement des musiciens. Nous supportons le coût de production. C’est la façon de supporter le trancazo.

Contratiempo Jazz et Jazzatlán nous soutiennent depuis leurs pages Facebook. Au début, c’était du mardi au samedi, mais à partir de cette semaine, ce sera mardi, jeudi et samedi à neuf heures du soir, avec des répétitions les mercredis, jeudis et dimanches à quatre heures de l’après-midi. Cela a été très bien accepté. C’est très satisfaisant.

Efraín Alavez (Contratiempo Jazz): «Contratiempo Jazz s’est joint en tant qu’allié pour transmettre #CauzEnCasa, qui vise à générer une expérience qui nous permet de continuer à profiter de la musique de chez nous face à la pandémie.

«L’an dernier, lors de la couverture du Festival international de Jazzuv, nous avons rencontré Cauz, forum et librairie à Xalapa. Jair Kai a suggéré que nous menions des collaborations conjointes et le 22 janvier nous avons organisé la première, la transmission du concert du roi David Alejandre Sextet.

«Il y a quelques semaines, nous avons discuté de la possibilité que Contratiempo Jazz rejoigne #CauzEnCasa en tant qu’allié pour transmettre les concerts de ce cycle et nous l’avons fait. Jusqu’à présent, nous avons transmis neuf présentations de notre Fanpage Facebook avec une excellente réponse du public ». (www.cauzmexico.com www.facebook.com/ et www.facebook.com/contratiempo).

