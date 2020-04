Le jour: Jazz

E

Ce 15 avril commence un nouveau cycle de jazz à la Casa del Lago, au milieu de l’ancienne forêt de Chapultepec; et bien qu’il ne soit pas un club de jazz en tant que tel, nous savons bien qu’il a été l’un des espaces les plus pertinents pour la syncope et l’improvisation au fil des ans. Là, j’ai écouté, pour la première fois, le quintette Chilo Morán … il y a de nombreuses années, et la pure évocation de ce concert m’a ému à nouveau et m’a secoué et …

Eh bien, le 15, le cycle commence mercredi de jazz et d’improvisation, avec deux premiers concerts enregistrés à huis clos sous la tutelle de Zazil Collins, admirable poète, mélomane impénitent et en charge pendant neuf ans de la programmation musicale de Code CdMx, station de radio du Secrétariat de Culture de Mexico, d’où elle a été licenciée de la manière la plus absurde et arbitraire, en vacances et sans aucune explication. Dans le plus pur style de l’administration actuelle en termes d’art et de culture. Mais le talent de Zazil ne pouvait pas rester statique. «Avant ce qui se passe», nous dit le poète, «il y a trois semaines, nous avons enregistré deux concerts d’urgence, et le contenu sera transmis via le portail Casa del Lago (https://casadellago.unam.mx/encasa ). Pour y accéder, vous devez le faire avec un ordinateur, pas avec un téléphone portable. Le cycle commence avec le Quatuor Gabriel Puentes, avec le projet Two Bass Hit, deux bassistes: Antonio López et Arturo Báez, le saxophoniste espagnol Lucas Martínez et Gabriel à la batterie.

Le deuxième concert sera diffusé le 29 avril, avec le quintette à cordes No tan Cuerdas, composé uniquement de femmes, un ensemble non conventionnel lancé par Adriana Camacho et Maricarmen Graue, qui ont été rejoints par Alda Arita, Shanttal Saad et Alina Maldonado, avec leurs identités diverses et parfois contradictoires.

Projet au deuxième étage

Premier étage (Guadalajara). Avant que l’urgence sanitaire ne soit déclarée à travers le pays, Eduardo Díaz Barraza nous dit qu’ici, à Jalisco, le gouverneur s’est présenté et que nous avons déjà mis en quarantaine trois semaines, avec la fermeture de tous les bars et clubs de la ville.

–Et comment voyez-vous ce panorama?

– C’est qu’il y a tellement d’incertitude… C’est une grande chaîne, parce que vous arrêtez de travailler et le serveur, le garrotero, le cuisinier, le gardien, les fournisseurs où vous achetez les vins, les fromages cessent de gagner. Je pense que cela va durer trois mois, et bien que le gouvernement de Jalisco essaie de nous soutenir, même les portails sur les pages du gouvernement sont saturés, bloqués. Nous ne pouvions pas subsister plus de deux mois à payer des loyers et des salaires en baisse. Le panorama que j’entrevois presque noir. Je ne sais pas comment on va se lever.

– Y a-t-il des possibilités de ne pas rouvrir?

– Écoutez … J’ai un manager au deuxième étage, Arturo de la Torre, qui est un célèbre trompettiste ici. Il a dirigé le projet de San Juan pendant de nombreuses années et a beaucoup d’énergie.

–Le deuxième étage?

-Oui. Maintenant, notre concept de club de jazz est de deux étages dans le même bâtiment. Segundo Piso se concentre sur une population plus jeune, entre 18 et 30 ans, et un peu plus de musique alternative est faite. Nous essayons de démarrer des présentations et des cours de jazz en ligne. L’important est de ne pas décliner. Depuis 13 ans, Primer Piso est ouvert en permanence avec des groupes de jazz.

Tijuana Jazz Club

Tijuana Jazz Club (Tijuana). “Nous n’avons ouvert qu’en février de l’année dernière”, explique Alex Perales. L’initiative originale venait de Xavi Martínez, un Catalan arrivé à Tijuana, mais qui n’a pas reçu l’argent et le projet a été repris par Daniel Velázquez et Iván Gallardo.

(à suivre)

