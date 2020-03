Le jour: Jazz

C

Inco des années après avoir émigré pour s’installer à Chicago et avoir laissé une des pages les plus belles et les plus impressionnantes de l’histoire de notre jazz, Javier Reséndiz est revenu au Mexique pour présenter un nouvel album et couvrir une série de six concerts. Mais, à la dernière minute, pour les raisons redoutées de tout le monde (enfin presque tout le monde), la tournée a été annulée.

Pour différentes raisons et sans tourner la page, la visite de Javier Reséndiz – désormais connu sous le nom de Javier Red – avait suscité de multiples émotions et attentes au sein de la communauté jazz de ces pays. Indépendamment de ses hauts et bas pianistiques avec Juan Alzate, Arturo Cipriano et Dannah Garay, le jeune professeur avait laissé des traces indélébiles avec les propositions musicales du groupe Ethos et The Piano & Drums Project, des thèses d’avant-garde de facture impeccable et de voix propre.

Maintenant, Javier nous rendait visite avec Jake Wark au sax ténor, Ben Dillinger à la contrebasse et Gustavo Cortiñas (un autre joueur de jazz mexicain basé à Chicago) à la batterie, avec le groupe qui a commencé à devenir célèbre et respecté aux États-Unis. La production qu’il porte sous son bras, Ephemeral Certanties, apparaît à la troisième place comme le premier album de l’enquête 2019 des critiques de jazz de la NPR (National Public Radio).

«Ce nouvel album – nous dit Javier – est conçu comme le résultat de… l’approfondissement que je fais dans certains aspects de la musique. Et étant ici à Chicago, j’ai l’opportunité d’aller voir des gens du plus haut calibre pour me donner mes zapes musicales, comme Steve Coleman, saxophoniste qui vient chaque année pour donner une série de concerts et d’ateliers; Et parmi les choses nouvelles et cohérentes que j’ai pu approfondir figurent ces dernières.

Bref, cette philosophie de Steve Coleman est une nouvelle façon de faire de la musique, de la comprendre, de l’écouter. Je me souviens avoir été à un moment où j’ai dit: je vais décider entre prétendre que toutes ces choses que j’ai vues avec Coleman n’existent pas, continuer avec ce que je sais de la musique, ou plutôt je les accepte et je plonge et change mon chemin pour concevoir la musique. Et j’ai décidé de la deuxième option. J’ai donc commencé à composer différemment, j’ai aussi commencé à voir qui était intéressé à le faire et j’ai eu beaucoup de chance de trouver ces personnes avec qui je travaillais depuis plus d’un an et qui travaillaient sur ces nouveaux concepts. Ces personnes: Gustavo Cortiñas, Ben Dillinger et Jake Wark… Je suis le moins préparé de tous; ils ont toute une histoire dans le jazz, mais avec ce nouveau côté de Steve Coleman, il nous a fallu un an pour nous préparer.

– Quelle est la différence, ou les différences substantielles entre le jazz que vous faisiez au Mexique et celui que vous faites maintenant? -je lui demande

–Ma musique n’est plus basée sur l’apparence de la partition, car réfléchir à la façon de l’écrire limite vos options de composition. L’un des principes qui a changé était d’oublier comment écrire. Moi, individuellement et collectivement avec le groupe, j’ai commencé à travailler, essentiellement, à applaudir et à faire des bruits avec nos bouches qui avaient ce naturel. Les rythmes que nous utilisons sont très compliqués, ils ne sont pas si faciles à écrire ou à faire; Donc, notre façon de les intérioriser est à travers ces applaudissements et ces chansons, qui proviennent en fait de la manière la plus profonde et la plus traditionnelle de faire de la musique en Afrique, au Mexique ou dans les cellules les plus anciennes où la musique a été faite.

– Considérez-vous qu’avec ces dynamiques une nouvelle forme se crée, un nouveau type de jazz?

Oui, oui. Je ne me rendais pas compte de l’ampleur de cela, mais maintenant je sais que de nombreux musiciens qui ont innové sont passés par Steve Coleman. Je ne dis pas que tout le monde est évidemment un monde très large; mais beaucoup le font. C’est une façon différente de faire de la musique.

Et comment s’appellerait cette nouvelle façon de faire du jazz?

–Je l’appellerais simplement musique intuitive. Parce qu’à cette époque, même le free jazz lui-même est déjà une convention. Alors, ok, maintenant faisons cela, du jazz intuitif non conventionnel.

Le titre de l’album est également très spécial. Oui, aujourd’hui vous pensez avoir une certitude, qu’il peut s’agir de musique ou de ce que vous savez de la musique – ou de ce que vous pensez savoir de la musique -, et soudainement quelque chose se passe et le lendemain vous vous rendez compte que cette certitude que vous aviez était éphémère .

