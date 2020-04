Le jour: Miles Davis

E

Dans cette saison de confinement à domicile, de fermeture de cinémas, théâtres, musées et salles de concert, une excellente option pour la distraction, la détente et le plaisir culturel est de combiner le plaisir d’écouter de la musique et de regarder du bon cinéma via des plateformes numériques (Netflix, Amazon Video Prime, HBO, etc.), ainsi que les multiples offres que les organisations indépendantes et les institutions culturelles proposent aux citoyens. Il y a des propositions pour tous les goûts, des produits les plus commerciaux, qui jusqu’à récemment remplissaient les salles de cinéma, aux films d’auteur ou aux documentaires avec peu de visibilité et de promotion sur le panneau d’affichage. Divers médias abondent avec des directives et des recommandations minimales pour les téléspectateurs à la maison pour affiner leurs propres filtres pour un divertissement de qualité. Le documentaire Miles Davis: Birth of the Cool (2019), du réalisateur afro-américain Stanley Nelson, propose un amalgame de bon cinéma et de musique formidable.

Vivre est une aventure et un défi. Cette phrase, attribuée à Miles Davis, trompettiste célèbre et innovateur infatigable du jazz, résume l’esprit et aussi la stratégie narrative que Stanley Nelson a choisi pour sauver, avec un travail d’édition remarquable, les moments les plus pertinents de la trajectoire artistique et vitale du musicien d’East St. Louis, Missouri. Un panorama qui va de l’enfance de l’artiste à l’essor de sa vocation musicale, toujours soutenu par une famille avec suffisamment de moyens pour l’envoyer étudier à Julliard, la prestigieuse école de musique de New York, jusqu’aux turbulents jours crépusculaires de que la drogue, l’alcool et les mauvais traitements infligés à ses femmes étaient sur le point de détruire à jamais sa respectabilité morale déjà fragile et tout son génie artistique. La nouveauté de ce documentaire consiste à proposer, à partir d’images d’archives et d’enregistrements, et d’entretiens avec des collègues musiciens, amis et famille, une image très complète du personnage et de son environnement social.

L’approche panoramique proposée contraste singulièrement avec le pari d’un autre cinéaste afro-américain, Don Cheadle, qui dans son premier long métrage de fiction, Miles Ahead (2015), a préféré se concentrer sur cette période d’inactivité artistique, entre 1975 et 1980, au cours de laquelle le Le musicien s’abandonne au scepticisme radical, se retire dans sa maison aisée de New York qui se transforme bientôt en porcherie, luttant pour le dur rétablissement d’une santé très fragile (séquelles d’une fracture de la hanche, surmontant une tumeur bénigne du larynx), et se libérer de la consommation excessive de drogues, jusqu’à ce qu’il soit réduit à un état de misère virtuelle. Miles Davis: Birth of the Cool, en revanche, élargit considérablement le récit biographique. Il comprend des personnages, complices et mentors artistiques, qui accompagnent le musicien dans son ascension triomphale, mais aussi dans sa malheureuse étape de fermeture créative, mais aussi dans la merveilleuse reconversion de son talent musical et dans sa renaissance médiatique. Dizzie Gillespie, Gil Evans, John Coltrane, Thelonius Monk sont ici des figures tutélaires. Pendant ce temps, Frances Taylor est le camarade sentimental avec lequel l’artiste a la plus grande empathie et les désaccords les plus violents entre tant d’épouses et de conquêtes dans sa longue carrière parallèle en tant que séducteur incontinent.

Il y a des moments formidables, presque magiques, dans le documentaire de Stanley Nelson. L’une d’elles, l’apparition d’une Juliette Greco très mature évoquant sa vieille relation amoureuse et sa collusion artistique avec Miles dans un Paris enivré par la fureur et la nouveauté du jazz. Un autre moment mémorable est de voir le musicien improviser en 1958, devant les images d’un film encore inachevé, la partition pour Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle, tout en accompagnant les pas perdus de Jeanne Moreau dans une nuit parisienne déserte. Fête de voyage qui a toujours été Paris, Miles vit dans l’émerveillement. Comme l’écrivain James Baldwin, le musicien afro-américain trouve un climat tolérant dans la Bohême locale, loin du racisme qui règne dans son pays. Cette atmosphère sociale est retrouvée par le documentaire avec une verve énorme, sans cesse de se référer, avec un didactisme transparent, les différentes étapes de la création artistique de Miles, sa vocation avant-gardiste et sa très saine dynamique de renouvellement quand il se rend compte que les nouvelles générations sont sensibles aux rythmes. différentes comédies musicales et est contraint de transformer la sienne, de manière presque implosive, avec une attitude toujours cohérente. Il est prévisible que des œuvres seront évoquées dans lesquelles le cinéma de fiction a abordé le jazz et ses grands protagonistes.

