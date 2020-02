Le jour où ils ont volé la Joconde de Jodie Foster – / Film

Deux cinéastes viennent de s’aligner quelques nouveaux projets. Jodie Foster, qui n’a pas réalisé de film depuis Money Monster en 2016 (vous vous en souvenez?), devrait réaliser un film basé sur le livre de Seymour Reit Le jour où ils ont volé la Joconde. Pendant ce temps, Ron Howard a déjà un nouveau projet en préparation. Il va diriger Le réparateur, à propos d’un agent du FBI en disgrâce qui fait équipe avec la foule et la CIA pour tuer Fidel Castro.

Le jour où ils ont volé la Joconde

En 1911, Vincenzo Peruggia, un employé du Louvre, a volé la Joconde. Alerte spoiler: le tableau volé a finalement été retrouvé. Mais l’histoire du vol va faire l’objet du nouveau film de Jodie Foster, selon Deadline. Jeffrey Soros et Simon Horsman produiront le projet, basé sur le livre The Day They Stole the Mona Lisa de Seymour Reit.

“Cela s’est produit en 1911, et c’est ce qui a rendu la Joconde si célèbre”, a déclaré Soros. «Bill Wheeler écrit pour Jodie Foster à diriger. C’est dans le moule de The Thomas Crown Affair, avec The Sting également une maquette de périphérique de complot. C’est une histoire amusante et le crime lui-même n’est pas sophistiqué. Notre histoire mêle vérité et fiction, et l’accent est mis sur les personnages derrière l’orchestration du vol. »

J’avoue que je n’ai pas vraiment apprécié un seul film réalisé par Foster (c’est une grande actrice!), Mais cela semble avoir beaucoup de potentiel pour être quelque chose d’amusant.

Le réparateur

Ron Howard vient de terminer le tournage de Hillbilly Elegy de Netflix, mais il n’est pas sur le point de prendre un peu de temps. Le cinéaste travaille déjà sur son prochain projet, The Fixer. Par variété: «Basé sur le pitch original de Tyler Hisel, le film est basé sur l’incroyable histoire vraie d’un agent du FBI en disgrâce, qui, au plus fort de la guerre froide, est exploité par la CIA pour diriger une équipe hétéroclite d’agents de la CIA et les gangsters de Chicago dans une mission improbable pour essayer d’assassiner Fidel Castro. “

Cela semble vraiment cool, même si je ne sais pas si Howard est la bonne personne pour diriger ici (rien contre lui – j’aime beaucoup ses films). Hillbilly Elegy de Howard arrivera sur Netflix cette année.

Articles sympas du Web: