Le journalisme coule dans la famille

Bande-annonce de Home Before Dark: le journalisme en famille

Apple a lancé la première bande-annonce du prochain drame mystère Accueil avant l’obscurité avec The Florida Project évasion Brooklynn Prince et À travers l’universDe Jim Sturgess et s’inspire de la vie de la journaliste Hilde Lysiak, 13 ans. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

La série, dirigée et produite par Jon M. Chu (Crazy Rich Asians), s’inspire de la vie de Hilde Lysiak, 11 ans, et suivra la jeune fille alors qu’elle déménage dans une petite ville au bord du lac avec sa famille et déniche une affaire froide que la ville et son père ont travaillé dur pour garder enterrée.

Lysiak est une enfant reporter à Selinsgrove, en Pennsylvanie, qui a connu la gloire il y a deux ans lorsqu’elle a rapporté le meurtre d’un de ses voisins et a été critiquée pour avoir été une si jeune reporter couvrant un crime macabre, auquel elle s’est défendue en soulignant non seulement à quel point elle est dévouée au journalisme, mais aussi au fait qu’elle avait des citations et des sources appropriées pour son histoire.

En plus de Prince et Sturgess, la série mettra également en vedette Abby Miller (Le pecheur), Louis Herthum (Westworld), Michael Weston (Psych), Kylie Rogers (Peau) et Joelle Carter (Justifié).

La série est également produite par Anonymous Content (Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied) et est créé par Dana Fox (Ben et Kate) et Dara Resnik (Château). Cette année devrait être une grande année pour Prince car elle apparaîtra dans trois films, dont le film d’horreur surnaturel Le tournant pour Universal Pictures, Le film Angry Birds 2 pour Columbia Pictures et Le seul et unique Ivan pour Disney.

Accueil avant l’obscurité devrait être présenté le 3 avril.