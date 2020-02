Le journaliste biographique de David Fincher, Kane, «Mank», termine le tournage

En ce qui concerne les biopics, aucun n’est plus intéressant que certains des personnages les plus polarisants de la vie réelle de notre histoire. Mank, le dernier biopic de Netflix, est basé sur la vie de Herman J. Mankiewicz, le co-auteur de l’un des films les plus appréciés de l’histoire d’Hollywood, Citizen Kane. Le tournage est officiellement arrivé sur Mank et nous pouvons maintenant espérer voir le biopic arriver sur Netflix plus tard cette année. Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur Mank, y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie.

Mank est un prochain drame biopic Netflix Original basé sur le scénario écrit par Jack Fincher, le défunt père du réalisateur acclamé par la critique David Fincher. Le film sera réalisé par David Fincher, le générique revenant à son père Jack. Mindhunter a été initialement suspendu pour Mank, mais la série a depuis été suspendue indéfiniment pendant que Fincher est occupé par Mank, Love, Death & Robots et d’autres projets.

Quand Mank arrive-t-il sur Netflix?

Une date de sortie n’a pas encore été confirmée, mais nous pouvons nous attendre à voir Mank arriver sur Netflix plus tard cette année. Avec le film en post-production, ce processus peut prendre plusieurs mois. Mank est susceptible d’arriver dans les Été ou automne 2020.

Quelle est l’intrigue de Mank?

Le synopsis de Mank a été fourni par Netflix:

Suit le scénario tumultueux du scénariste Herman J. Mankiewicz du chef-d’œuvre emblématique d’Orson Welles, Citizen Kane.

Qui est Herman J. Mankiewicz?

Le scénariste américain Herman J. Mankiewicz a co-écrit le scénario original du très apprécié Citizen Kane. Une figure très influente dans l’industrie, Herman Mankiewicz a travaillé sur les scénarios de dizaines de films et a souvent été invité à aider à réparer les scénarios d’autres écrivains, sans être crédité pour son travail.

Travaillant sur certains des plus grands films de l’époque, aux côtés de Citizen Kane, Mankiewicz a travaillé sur The Pride of St.Louis, The Wizard of Oz, Pride of the Yankees et Dinner at Eight. Il est reconnu pour avoir travaillé sur plus de 25 films entre 1929 et 1935.

Bien qu’il n’ait pas reçu de crédit pour la scénarisation de son travail sur Le Magicien d’Oz, il était extrêmement influent pour le ton et l’histoire. En écrivant la «séquence du Kansas», c’est Mankiewicz qui avait demandé au début du film d’être en noir et blanc afin de représenter le contraste saisissant entre le Kansas sans vie et fade avec le monde riche, vibrant et énergique d’Oz.

La partie la plus controversée de la carrière de Mankiewicz était centrée sur le citoyen Kane. Il y avait un énorme différend entre lui et Orson Welles, son co-auteur, concernant les crédits d’écran. Mankiewicz a affirmé que Welles lui avait offert un bonus de dix mille dollars s’il permettait à Welles de prendre le crédit complet pour le scénario, finalement, la Screen Writers Guild a décrété un crédit conjoint, plaçant le nom de Mankiewicz en premier.

Qui sont les acteurs de Mank?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Mank:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Herman MankiewiczGary OldmanTinker Tailor Soldier Spy | Heure la plus sombre | The Dark KnightOrson WellesTom BurkeOnly God Forgives | Le souvenir | Troisième étoileRita AlexanderLily CollinsLes instruments mortels: City of Bones | Amour, Rosie | Miroir MiroirMarion DaviesAmanda SeyfriedLes Miserables | Mean Girls | Cher JohnSara MankiewiczTuppence MiddletonLa guerre actuelle | Le jeu d’imitation | War & PeaceEveLeven RambinLes jeux de la faim | Le chemin | True DetectiveJoseph MankiewiczTom PelphreyIron Fist | Banshee | Crazy AlienIrving ThalbergFerdinand KingsleyDracula Untold | Victoria | The WhaleTBACharles DanceGosford Park | Game of Thrones | Le jeu d’imitationTBAJamie McShaneBloodline | Gone Girl | ArgoTBASam TroughtonRobin Hood | Tchernobyl | Le RituelTBAElvyMildred Pierce | Le bureau | OldboyTBAArliss HowardLe monde perdu: Jurassic Park | Veste entièrement en métal | MoneyballTBAJoseph CrossMilk | Lincoln | Courir avec des ciseauxQuelle est la cote parentale de Mank?

Bien que la cote parentale officielle soit encore à confirmer, nous nous attendons à voir Mank répertorié comme R. La raison de la R serait dû à l’histoire de l’alcoolisme de Mankiewicz. David Fincher a un œil microscopique pour les détails, nous nous attendons donc à voir quelle dépendance de Mankiewicz à l’alcool est une partie lourde de l’histoire.

Le film sera-t-il disponible pour être diffusé en 4K?

Netflix exige que tous ses nouveaux et derniers originaux soient disponibles pour la diffusion en 4K, Mank inclus. Le long métrage biopic est allé au-delà de 4K, car il a été filmé avec une caméra 8K, RED Monstrochrome avec des objectifs Leica Summilu-C. Au moment de la rédaction du présent document, le 8K n’est pas disponible pour le streaming sur aucune plate-forme, mais peut-être qu’à l’avenir, nous verrons Mank disponible pour le streaming en 8K.

Où Mank a-t-il été filmé?

Les lieux de tournage utilisés pour Mank qui ont été répertoriés par IMDb sont:

Los Angeles, CalifornieVictorville, Californie

Avez-vous hâte de voir Mank? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!