Le juge Nicki Minaj et Kenneth Petty Hope lui permettra d’utiliser Internet

TMZ rapporte que Nicki Minaj et Kenneth Petty continuent de travailler sur son cas, demandant cette fois à un juge d’éliminer ses restrictions sur Internet.



La condamnation pour tentative de viol de Kenneth Petty en 1995 est quelque chose dont il s’occupera jusqu’à la fin de ses jours. L’homme de 41 ans a purgé une peine dans une prison de New York, mais doit être enregistré comme délinquant sexuel pour le reste de sa vie. Récemment, Petty a été arrêté pour ne pas s’être enregistré en Californie après avoir épousé Nicki et avoir déménagé à LA.Il a ensuite été libéré sous certaines conditions, notamment le port d’un moniteur de cheville, le respect d’un couvre-feu, le séjour à l’intérieur des frontières du sud de la Californie et l’arrêt d’Internet à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par un superviseur.

Selon TMZ, Petty veut résoudre ses problèmes juridiques. La publication indique que Petty a déposé des documents judiciaires demandant à un juge de lui permettre d’accéder au Web. La bonne nouvelle est que les procureurs n’auraient aucun problème avec la récente demande de Petty, ils ont donc accepté de lui donner accès. Tout le monde attend juste la signature d’un juge.

Nicki n’a pas commenté, et ne le fera probablement pas, les problèmes juridiques de son mari. Il y a eu quelques personnes qui ont critiqué ses choix relationnels dans les médias, notamment Wendy Williams. L’année dernière, l’animateur de talk-show a critiqué Nicki pour être avec Petty, mais a ensuite félicité le rappeur poliment lorsque la nouvelle de leur mariage a circulé. Nicki a remercié Wendy pour ses bons voeux, mais il y a quelques jours, Wendy a pris un autre coup verbal au rappeur “Yikes” avec une série de critiques dédaigneuses.

.