Le juge rejette la demande de renvoi d’Amber Heard dans l’affaire Johnny Depp

La star d’Aquaman, Amber Heard, a vu sa demande de rejeter le procès en diffamation de Johnny Depp contre elle rejetée par un juge de Virginie.

En décembre 2018, le Washington Post a publié un article d’opinion sur la violence domestique rédigé par Amber Heard. Bien que l’article ne mentionne pas Johnny Depp par son nom, l’acteur et ses avocats affirment qu’Amber Heard a terni sa réputation parce que les lecteurs croiraient que la star d’Aquaman faisait référence à lui quand elle a écrit: «Il y a deux ans, je suis devenue une personnalité publique représentant des domestiques abus, et j’ai ressenti toute la force de la colère de notre culture pour les femmes qui s’expriment. »

En réponse, Johnny Depp a déposé une plainte en diffamation de 50 millions de dollars contre Amber Heard, que le juge en chef du comté de Fairfax, Bruce White, a autorisé à aller de l’avant. Dans une lettre d’opinion adressée aux avocats d’Amber Heard et de Johnny Depp, le juge White a écrit:

“Le défendeur Demurrer est soutenu quant à la quatrième déclaration énumérée ci-dessus, mais il est annulé quant aux trois autres déclarations. […] En outre, le plaidoyer de la défenderesse concernant le délai de prescription est rejeté. Le conseil préparera une ordonnance reflétant la décision de la Cour et la transmettra à la Cour pour entrée. “

L’avocate d’Amber Heard, Roberta Kaplan, a déclaré ce qui suit à Deadline suite à la décision du juge White:

«La décision d’aujourd’hui laisse à un jury le soin de décider du sens de l’éditorial de Mme Heard et de la vérité de ce qu’elle a dit. Comme nous l’avons toujours dit, les tribunaux disposent de mécanismes solides pour déterminer la vérité. Ici, nous restons convaincus que Mme Heard prévaudra au procès lorsque le jury sera saisi d’éléments de preuve sur la question que la Cour a identifiée – à savoir si «Mme Heard a été maltraité par M. Depp. »

