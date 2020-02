Le juge Smith espère une suite de “ Pokémon: Détective Pikachu ”

Le juge Smith a révélé qu’il n’était actuellement pas au courant des plans d’une éventuelle suite de Pokemon: Détective Pikachu.

L’été dernier, le détective Pikachu a offert au public la première adaptation d’un long métrage d’action en direct des jeux vidéo Pokémon populaires, le juge Smith incarnant le personnage humain principal. Après avoir reçu des critiques généralement positives et s’être avéré être un succès au box-office, une suite de Pokemon: le détective Pikachu du juge Smith semblait être une fatalité.

Cependant, il y a eu peu ou pas de mot officiel sur le statut d’un Pokémon: Détective Pikachu et il semble que le juge Smith soit également dans le noir. Lors d’une interview avec ComingSoon.net pour promouvoir All the Bright Places avec la co-star Elle Fanning, le juge Smith a révélé que personne ne lui avait rien dit sur une suite de Pokemon: Detective Pikachu, mais il gardait espoir:

«J’aimerais que quelqu’un me dise quelque chose. Je n’en ai aucune idée, mais je croise les doigts. “

Quand Elle Fanning a plaisanté sur le fait qu’il était secret, le juge Smith a répondu: «Non, je le promets! Je souhaite, je souhaite que je savais. “

Voulez-vous voir une suite de Pokemon: Détective Pikachu avec le juge Smith? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Pokemon: Détective Pikachu:

L’histoire commence quand l’oeil privé Harry Goodman disparaît mystérieusement, incitant son fils Tim de 21 ans à découvrir ce qui s’est passé. Aider à l’enquête est l’ancien partenaire de Pokémon de Harry, le détective Pikachu: un adorable super-détective hilarant et sage qui est perplexe, même pour lui-même. Constatant qu’ils sont spécialement équipés pour communiquer entre eux, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour percer le mystère enchevêtré. À la recherche d’indices dans les rues éclairées au néon de Ryme City – une métropole tentaculaire et moderne où les humains et les Pokémon vivent côte à côte dans un monde d’action en direct hyper réaliste – ils rencontrent une distribution diversifiée de personnages Pokémon et découvrent une intrigue choquante qui pourrait détruire cette coexistence pacifique et menacer tout l’univers Pokémon.

Réalisé par Rob Letterman à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Dan Hernandez & Benji Samit, Derek Connolly et Nicole Perlman, Pokemon: Detective Pikachu met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle du monstre de poche titulaire, Justice Smith dans Tim, Kathryn Newton dans Lucy et Oscar. le candidat Ken Watanabe en tant que lieutenant Yoshida.

Pokemon: Détective Pikachu sortira dans les salles le 10 mai 2019.

Source: ComingSoon.net

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC