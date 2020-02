Le juge Tamra affirme maintenant que sa sortie était une «décision mutuelle» et laisse entendre qu’elle prévoit déjà son retour à la télévision

L’ancienne star de Real Housewives of Orange County, Tamra Judge, parle de sa sortie de l’émission de téléréalité à succès de Bravo. La juge a annoncé son départ choquant dans une interview il y a quelques semaines, laissant entendre que ce n’était pas sa décision de partir. Il s’avère que Judge prétend maintenant que sa sortie était réciproque et qu’elle pourrait même retourner à la télévision beaucoup plus tôt que prévu.

Tamra Judge | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Tamra Judge annonce sa sortie de «RHOC»

Le juge est apparu pour la première fois sur le chemin du RHOC dans la saison 3. Mais

après 12 saisons de drame, elle a décidé de quitter la série avant la saison

15.

Dans une récente interview, Judge a révélé que les producteurs voulaient la ramener pour une autre saison, mais uniquement en tant que membre du casting à temps partiel. C’est similaire à ce qui est arrivé à Vicki Gunvalson la saison dernière.

Contrairement à Gunvalson, Tamra Judge a refusé de revenir à moins qu’elle ne soit

le spectacle à plein temps. Les producteurs voulaient apparemment ramener le juge pour un court

camée afin qu’ils puissent conclure son histoire et donner la fermeture des fans.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, je suis

impatient de vivre loin des caméras », a expliqué le juge. “J’étais

offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais préférerait

de partir à mes propres conditions. “

En plus de jouer sur RHOC, le juge a eu une expérience dans

le domaine des retombées. En 2013, elle est apparue dans un spécial du RHOC

appelé le mariage OC de Tamra. Le spin-off a couvert le mariage du juge avec Eddie

Juge dans un complexe en Californie.

Le juge réclame sa sortie d’une décision mutuelle

Bien que le juge ait d’abord donné l’impression que ce n’était pas complètement

sa décision de s’éloigner du RHOC, elle a récemment déclaré aux fans sur les réseaux sociaux

médias que sa sortie était mutuelle.

Selon tous

À propos du thé, le juge a déclaré qu’elle avait quitté la série pour qu’elle

pourrait traiter certaines «questions personnelles» non liées à l’émission. Elle

n’a pas été à l’origine dans les détails de ce qui se passe, mais cela semble

comme si elle n’était pas disponible pour filmer. Le 18 février, son ex-mari Simon Barney

a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de stade 3, ce qui a conduit

crois que c’était l’une des raisons de son départ.

La juge a également admis qu’elle ne manquerait pas

l’énergie “de certaines de ses co-stars, qui était probablement une référence à Kelly

Dodd.

Bien qu’il semble que les problèmes personnels de Tamra Judge soient la raison pour laquelle elle ne revient pas, elle a dit qu’elle n’était pas satisfaite du montage de la saison 14. En fait, Judge a révélé que certaines des façons dont les scènes ont été montées l’ont fait ” l’air mauvais. “

«J’ai eu un montage louche l’année dernière qui m’a non seulement fait paraître

mauvais mais était totalement inventé #SUVrideNeverhappened », Tamra

révélé. «Je me plains rarement des modifications. Je sais pour quoi je me suis inscrit. je

peut me faire ressembler à un trou du cul tout seul. Cependant, en utilisant des sous-titres

et reconstituer les questions d’entrevue comme un SUV vide s’éloigne pour me faire

regarder mal n’est PAS cool et PAS la réalité et je ne me suis pas inscrit pour ça. “

Tamra Judge taquine le retour à la télévision

En plus de parler de quitter le spectacle, le juge a également taquiné que

elle pourrait revenir à la télé-réalité dans un avenir proche.

Non seulement a-t-elle dit aux fans de «rester à l’écoute»

potentiel spin-off, mais le juge a également déclaré que les téléspectateurs pourraient la voir apparaître dans

saison 16. Si cela se produit, elle pourrait revenir à la télévision dès

2021.

Les fans, bien sûr, ont également demandé à Tamra Judge si elle allait faire équipe

avec Gunvalson pour un spin-off. Le juge n’a pas confirmé les rumeurs, mais elle l’a fait

dire qu’elle travaille sur quelques projets et qu’elle fera une annonce

le moment venu.

En ce qui concerne les anciennes co-stars de Judge, elle est toujours en bons termes avec Shannon Beador, Gina Kirschenheiter, Meghan King Edmonds, Heather Dubrow et Braunwyn Windham-Burke.

Que pense Kelly Dodd du remaniement du casting?

La seule personne que Tamra Judge n’a pas mentionnée est Kelly Dodd. Juge

et Dodd ne s’entendait pas la saison dernière, donc ce n’est pas une énorme surprise

qu’ils ne parlent pas en dehors de l’émission.

Une source interne dit que Dodd est totalement d’accord avec la récente

changements de casting dans RHOC. La star de téléréalité a l’impression d’avoir Gunvalson

et Juger du spectacle rendra les choses plus intéressantes.

“Kelly Dodd va bien avec Tamra et Vicki étant

disparu du spectacle », a déclaré l’initié. “Elle a l’impression que ça va

pour le rendre plus excitant et un peu moins stressant. Elle a senti qu’ils ont attaqué

elle toute la saison et ça s’est retourné contre eux. »

Quand elle est apparue pour la première fois sur RHOC il y a quelques années, Dodd et Gunvalson étaient en fait de bons amis. Mais au cours des dernières saisons, ils ont connu une chute importante. À la fin de la saison 13, par exemple, Gunvalson a accusé Dodd de consommer de la cocaïne.

Tamra Judge et Vicki Gunvalson n’ont pas commenté comment Dodd

aurait ressenti leurs sorties. Inutile de dire qu’il n’y a probablement pas de

l’amour perdu entre eux.

Bravo n’a pas annoncé quand la nouvelle saison du Real

Housewives of Orange County fera sa première. La série devrait revenir

à un moment donné cette année, probablement à l’automne.