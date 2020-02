Le karaoké Covoiturage de BTS avec James Corden est la meilleure chose qui soit

Le rachat par BTS de la télévision américaine en fin de soirée s’est poursuivi le 25 février lorsque le groupe a participé au karaoké Carpool sur The Late Late Show avec James Corden. Le segment est près de 17 minutes de pure joie. Covoiturage Karaoké a montré au public ce que ARMY savait déjà; les membres de BTS sont de talentueux chanteurs, rappeurs, danseurs… et comédiens.

BTS et James Corden | Twitter

Le karaoké avec BTS était hilarant

Dès la sortie, Carpool Karaoke était une comédie de pointe. Corden a parcouru l’introduction standard et a remercié ses invités mystères de l’avoir aidé à se rendre au travail. La caméra a ensuite révélé BTS dans la voiture avec lui.

“Le trafic à Los Angeles est terrible”, a déclaré RM, le seul membre de BTS qui n’a pas de permis de conduire.

«MIC Drop (Steve Aoki Remix)» a joué et la session de jam a commencé.

“Maintenant, cela ne devrait pas vous choquer”, a déclaré Corden une fois la chanson terminée. “Mon coréen n’est pas génial.”

“Moi aussi”, a déclaré Jungkook, qui parle couramment le coréen.

Cela a conduit Corden à demander à RM comment il parle couramment l’anglais. Comme RM a expliqué qu’il était devenu fluide en regardant l’émission télévisée Friends, Jin et Suga ont eu une conversation hilarante à l’arrière de la voiture.

“Eh bien, j’ai aussi regardé Friends”, a dit Jin à Suga.

“Moi aussi,” dit Suga.

“Mais je ne parle pas anglais”, a déclaré Jin.

«J’ai aimé le regarder», a déclaré Suga.

“Moi aussi, c’était amusant,” acquiesça Jin.

“Il l’a mémorisé pour étudier”, a déclaré Suga à propos de RM.

La partie karaoké réelle était super aussi

Pour Carpool Karaoke sur The Late Late Show avec James Corden, BTS et Corden ont chanté avec une variété de chansons. La première chanson était «MIC Drop (Steve Aoki Remix)». Après l’histoire des amis de RM, ils ont chanté la chanson thème de l’émission avec V et Suga applaudissant adorablement.

Le groupe a ensuite chanté “Finesse (Remix)” de Bruno Mars (Feat. Cardi B). ” Pendant cette chanson, il était impossible pour J-Hope de se contenir et il a dansé sur son siège.

BTS et Corden ont chanté sur “ON”, le premier single du nouvel album de BTS, Map of the Soul: 7. Pendant le bridge de la chanson, Jungkook a sans effort ceinturé les notes aiguës. Ensuite, le groupe a chanté le premier single sorti de Map of the Soul: 7, “Black Swan”.

Corden a demandé aux membres du BTS quelles célébrités ils avaient aimé rencontrer. J-Hope a déclaré que Madonna était sa préférée, RM a dit qu’il aimait rencontrer Nas et Jin a dit qu’il aimait rencontrer Post Malone. Le groupe s’est ensuite tourné vers la chanson de Post Malone «Circles».

James Corden a adopté Jimin

Après avoir chanté pour «Finesse», Corden a discuté des surnoms que les fans donnaient aux membres du BTS. V a dit que son surnom était «Good Boy» et Jin a dit à Corden que son surnom était «Worldwide Handsome».

“C’est tellement bizarre, parce que c’était mon surnom à l’école”, a déclaré Corden.

Jin éclata de rire et dit: “Vous êtes un mec joker.”

Chaque fois que quelqu’un rencontre Jimin, ils tombent amoureux de lui et les animateurs de talk-show de fin de soirée ne font pas exception. Pendant le karaoké Covoiturage, il est apparu que le surnom de Jimin était «Mochi». Le groupe a éclaté de rire quand Corden a pointé du doigt Jimin et a crié “Mochi!”

“Vous Papa Mochi”, a déclaré Jimin à Corden.

“Vous êtes bébé Mochi”, a déclaré Corden à Jimin et les deux se sont donné un high five.

“Je suis tellement fier de toi, Baby Mochi”, a déclaré Corden.

“Tu me manques, papa!” Hurla Jimin.

BTS a visité un cours de danse pour Carpool Karaoke

Pendant le karaoké Covoiturage, Corden a insisté pour qu’il puisse rejoindre BTS. Il a noté que non seulement il peut chanter, mais qu’il peut danser à cause de son cours de danse hebdomadaire. Pour le prouver à BTS, il a décidé de les emmener à son cours de danse d’exercice.

“Je veux voir Papa Mochi danser”, a déclaré Jimin.

Après que Corden ait changé d’équipement d’entraînement, ils ont tous sauté dans un cours de danse qui était déjà en cours. En tant que professionnels qu’ils sont, les membres de BTS ont facilement compris les mouvements. Cependant, c’était toujours un entraînement.

“C’est difficile”, a fait remarquer Suga en dansant avec la classe.

Après l’une des danses, J-Hope et Jimin se sont effondrés sur le sol. Corden a suggéré que les membres du BTS enseignent à la classe quelques mouvements de danse, et RM et J-Hope ont proposé Jimin. Il a ensuite enseigné la chorégraphie pour le chœur de «ON».

Du début à la fin, Carpool Karaoke avec BTS a fonctionné parce que les membres du groupe étaient autorisés à être eux-mêmes. Le segment a capitalisé sur tout ce que les fans aiment à propos de BTS, de leur humour à leur talent. Chaque membre s’est démarqué à sa manière car ses personnalités ont eu la chance de briller.