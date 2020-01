Le Kenya vous publie Écrivez-moi et devient la tendance numéro 1 des vidéos Youtube | INSTAGRAM

Kenya Os a sorti sa nouvelle vidéo intitulée “Ecrivez-moi” avec laquelle il se positionne à 1 place des tendances de la célèbre plateforme vidéo YouTube.

Chaque chanson publiée par Kenya Os est un succès, car ses followers sont au courant et vous remercient des vues et des likes.

La vidéo a été publiée sur le compte officiel de Kenya Os il y a un peu plus de 20 heures, avec ce court laps de temps, elle a déjà atteint plus d’un million et demi de vues et plus de 300 000 “j’aime”, ce qui a rapidement positionné Tout d’abord les tendances dans toutes les vidéos YouTube.

Dans la vidéo, nous pouvons voir le Kenya chanter sa nouvelle chanson, qui commence par une guitare douce qui sonne quelque peu relaxante mais aussi motivante, car elle a une progression, car à 50 secondes commence un rythme qui a fait danser les internautes.

Les paroles de la chanson parlent des célèbres messages WhatsApp, qui bien que cela ne mentionne pas l’application, nous la connaissons par le également célèbre “en ligne” qu’elle mentionne, parlant des moments où un message de la personne qu’il aime attend.

La vidéo montre également une chorégraphie très artistique qui a captivé certains utilisateurs et une édition très intéressante de scènes. La vidéo, bien qu’elle ait été très appréciée, compte également plus de 13 000 “je n’aime pas”, car il est connu que le Kenya a des “ennemis” dans les réseaux.

Il ne fait aucun doute que le Kenya sait ce qu’il fait, car en seulement 2 minutes et 24 secondes, il a réussi à capter l’attention de millions d’internautes qui ont vu et apprécié leur nouvelle vidéo.

Pour cette raison, nous savons que le Kenya continuera à donner du matériel, ainsi que de quoi parler, car une telle attention devient automatique en nombre, ce qui favorise l’artiste et lui permet de continuer son travail.

