Le Kids in the Hall Revival obtient le feu vert sur Amazon!

Amazon revisite la série culte The Kids in the Hall

Au cours de la décennie qui a suivi la réunion de leur mini-série, la troupe de comédie canadienne Les enfants dans la salle ont taquiné la possibilité d’un futur renouveau de la série culte, et maintenant Amazon a officiellement éclairé un nouveau lot d’épisodes, selon Deadline.

Le groupe d’origine, composé de Dave Foley (En avant), Kevin McDonald (Lilo & Stitch), Bruce McCulloch (Super Troopers 2), Mark McKinney (Hypermarché) et Scott Thompson (Dieux américains) sont tous prêts à revenir pour une reprise de huit épisodes et une reprise des personnages préférés des fans de la série canadienne diffusée de 1989 à 1995 à la CBC. Il continuerait à fonctionner en syndication et se répéterait sur CBS, HBO et Comedy Central.

“Même après 30 ans, The Kids in the Hall a conservé son éclat et son originalité», A déclaré Lorne Michaels dans un communiqué. “Nous sommes heureux de ramener tout l’original Enfants pour la nouvelle série. “

Michaels, le plus connu des États-Unis en tant que créateur de la longue série de comédies NBC Saturday Night Live, est sur le point de produire le renouveau à venir grâce à sa bannière Broadway Video aux côtés du projet 10. Le nouveau chapitre de la série de la troupe de comédie marquera le premier programme canadien à faire partie de la marque Amazon Original Series.

“Nous investissons au Canada depuis plusieurs années et nous sommes ravis de continuer sur cette lancée en faisant Les enfants dans la salle la première série canadienne Amazon Original», A déclaré James Farrell, vice-président des originaux internationaux pour Amazon Studios. “Les enfants dans la salle est un spectacle emblématique avec une base de fans profondément enracinée. Plusieurs de nos succès mondiaux, y compris Les garçons, Jack Ryan de Tom Clancy et L’étendue ont été tournés au Canada et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec des producteurs talentueux et des équipes d’équipes à travers le pays pour présenter cette série à nos membres Prime à travers le monde.“