Le lancement de Disney + en Inde est reporté au mois d’avril, déjà grand en Europe / Film

Disney + est présent dans les foyers américains depuis l’automne dernier, mais le service de streaming de House of Mouse ne fait que commencer à s’étendre aux territoires internationaux.

Cela fait une semaine que Disney + est arrivé en Europe, tournant Le Mandalorien dans toute la sensation parmi les téléspectateurs au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, Spin, en Suisse, en Autriche et en Irlande. Maintenant, encore plus de marchés internationaux ont un avant-goût de la série Star Wars en direct, avec le lancement de Disney + en Inde, dont le lancement avait été retardé le 29 mars, à compter d’aujourd’hui.

Deadline a un mot sur le lancement en Inde de Disney + qui se passe aujourd’hui. Les débuts du service de streaming ont été repoussés en raison de complications causées par la pandémie de coronavirus, mais le retard n’a finalement pas été important du tout, ce qui est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs en Inde qui sont impatients de commencer à diffuser.

En Inde, le service de streaming de Disney sera en fait appelé Disney + Hotstar. C’est parce que Disney a acquis Hotstar, le plus grand service de streaming d’Inde, quand ils ont repris les actifs de divertissement de Fox dans leur grande fusion. Cela rendra la version indienne de Disney + sensiblement différente des autres.

Disney + Hotstar aura trois niveaux d’abonnement différents auxquels les spectateurs pourront s’inscrire: Disney + Hotstar VIP, Disney + Hotstar Premium et une version de base de Disney + Hotstar financée par la publicité. Selon votre niveau d’abonnement, les téléspectateurs auront accès non seulement à la programmation originale de Disney + et aux films de Marvel Studios, Walt Disney et Pixar Animation, mais aussi aux films de Bollywood et même aux émissions américaines de HBO, Fox et Showtime.

The Mandalorian lance gros sur Disney + en Europe

Alors que Disney + ne fait que lancer en Inde, il est déjà à l’aise en Europe après son lancement il y a une semaine et demie. Le service est désormais disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, Spin, en Suisse, en Autriche et en Irlande, et The Mandalorian est déjà un énorme succès, sur la base de ce que la société de recherche télévisée Parrot Analytics appelle «expressions de la demande».

Deadline a appris de Parrot Analytics que la première des deux premiers épisodes de The Mandalorian a donné lieu à 33 millions d’expressions de la demande, qui proviennent de la consultation de données sur les réseaux sociaux, le streaming vidéo, le partage de photos, les blogs et les plateformes de recherche. Et c’était juste le 24 mars lorsque Disney + a été lancé dans ces territoires. Ce n’est pas mal compte tenu du fait qu’ils ont eu des mois pour pirater la série après ses débuts aux États-Unis.

Cependant, il convient de noter que certaines expressions de la demande ne sont pas aussi précieuses pour mesurer l’impact d’une série télévisée. En effet, les engagements sur les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs de l’engagement avec une série, comme en réalité en regardant l’émission en question. Mais même ainsi, le fait que tant de gens parlent de la série signifie qu’elle attire beaucoup l’attention dès le départ, et c’est suffisant pour faire de The Mandalorian l’original en streaming le plus demandé sur tous ces marchés.

