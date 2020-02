Le lapsus de Nerea avec María del Monte et la réprimande de María Isabel

Le huitième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne» a été très spécial. Chacun des candidats a interprété une émission mythique d’Antena 3 ou de la tête d’une de ces séries que nous n’oublierons jamais la chaîne, pour fêter ses 30 ans. Comme dans toutes les livraisons, l’étrange déchéance a donné le ton à la soirée.

Nerea et Àngel Llàcer dans «Ton visage me sonne»

Précisément Nerea Rodríguez était le protagoniste d’une semaine dernière quand elle a reconnu qu’elle n’avait jamais entendu parler de Jesus Hermida ni de son programme: «La nuit d’Hermida». Eh bien, le bouton lui a demandé d’imiter l’un des artistes qui ont traversé ce format mythique et Àngel Llàcer, avant de commencer les répétitions, lui a laissé choisir le chanteur. Avec un total de neuf à l’écran, le président lui a demandé le nom de chacun d’eux.

Aucun des premiers n’était connu et, à son arrivée à María del Monte, le candidat a ri avant de répondre. “Celui-ci a été dans ‘Ton visage me sonne’“il a assuré, ce qu’il a fait après que Llàcer lui ait demandé par son nom. Sans aucune réponse, il a regardé la caméra avec un geste d’ignorance et a continué à essayer de deviner les noms. De tout, seule Kylie Minogue, artiste a eu raison” celui qui a dû s’incarner.

Maria Isabel, indignée

Déjà aux portes du clone, María Isabel lui a reproché de ne pas savoir que María del Monte et Nerea voulaient justifier: “Voilà la vidéo coupée”. Il a ensuite affirmé qu’il ne voulait pas se ridiculiser s’il s’était trompé de nom: “Imaginez que j’appelle Maria del Monte, Paloma San Basilio “. Il semble que la réponse ait convaincu celui qui représentait l’Espagne en Eurovision Junior et tout s’est poursuivi normalement.

