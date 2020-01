Le lapsus inattendu d’Anne avec Roberto Leal au Gala 1 de ‘OT 2020’: “Quel salaud!”

Dans la nuit de dimanche 19 janvier, la Télévision espagnole a diffusé le Gala 1 de ‘OT 2020’, dans lequel les candidats ont joué avec leurs premiers duos de l’édition, après une première en groupe avec le medley en l’honneur de Marisol. De plus, les participants au concours ont eu l’occasion de discuter avec Roberto Leal, qui a provoqué un moment inattendu avec Anne Lukin.

Anne couvre sa bouche au Gala 1 de ‘OT 2020’

Leal a décidé de discuter avec les concurrents de la discipline qui a imposé d’être à l’intérieur de l’Académie, en suivant les horaires et les lève-tôt. “Nous avons parlé du manque d’heures de sommeil. Anne, je t’attrape. Que je parte avec toi. Tu manques des heures de sommeil?”, le présentateur a voulu savoir, à quel moment il s’est rendu compte que le benjamina de l’édition était sur le point de boire de l’eau.

Cependant, loin d’avoir reçu une réponse directe, Lukin a fini par publier la première chose qui lui est venue à la surprise de toutes les personnes présentes, y compris l’hôte lui-même. “Quel salaud!”, A déclaré le concurrent, à quel point elle a immédiatement couvert sa bouche, avec regret, déclenchant des rires sur le plateau, également par Leal, qui a pris la réponse avec beaucoup d’humour.

“Il m’a mis sur mon site”

“Il semble qu’il ne parle pas, mais quand il parle, zas. J’adore parce que c’est le premier mot que vous et moi avons croisé et cela m’a déjà mis à ma place”, a plaisanté Roberto Leal, tandis qu’Anne a demandé “pardon” encore et encore, timidement. “C’était une grosse merde”, a expliqué le candidat, après quoi le présentateur a tenté de poursuivre l’interview. “Allez-vous vous coucher tard et vous emmêler ou quoi?”, A demandé Leal, qui a reçu un simple “oui” de Lukin. “Il est sauvé pour ne pas m’en donner un autre”, a commenté le présentateur avec humour avant que le candidat ne revienne s’excuser.

.