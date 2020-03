Le Las Vegas Strip Club lance le Coronavirus PSA

Un club de strip de Las Vegas a publié un PSA aléatoire mais divertissant sur le coronavirus.



Un club de striptease de Las Vegas du nom de Larry Flynt’s Hustler Club a publié sa propre annonce de service public sur les coronavirus. Ce qui a commencé à l’origine comme une épidémie minimale à Wuhan, en Chine, s’est officiellement transformé en une pandémie affectant les personnes et les pays du monde entier. L’Italie et l’Iran ont été les deux premiers pays en dehors de l’Asie à être massivement touchés par la maladie et maintenant, le coronavirus potentiellement mortel a fait son chemin vers les États-Unis. La semaine dernière, six nouveaux cas de virus ont été confirmés dans le comté de Los Angeles en moins de 24 heures, obligeant les autorités à déclarer l’état d’urgence dans la ville. Maintenant, un club de strip-tease de Las Vegas fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d’informer les masses sur la maladie. Justin Sullivan / .

Bien que les clubs de strip-tease ne soient pas particulièrement connus pour leur propreté, le club Hustler de Larry Flynt a intensifié leur jeu pour s’assurer que leurs danseurs et invités bénéficieront d’une expérience de club de strip-tease sans coronavirus. Selon TMZ, le club des messieurs de Las Vegas prend des précautions supplémentaires car il a embauché une entreprise de gardiennage professionnel pour désinfecter le site quotidiennement et embauché des concierges supplémentaires pour nettoyer le club sur place tout au long de la nuit.

En ce qui concerne la vidéo, le personnel du Larry Flynt’s Hustler Club et son équipe de danseurs ont mis en place un spectacle de danse imitant le fait de se laver soigneusement les mains. Pas un seul mot n’a été prononcé jusqu’à la fin du message d’intérêt public alors qu’un danseur dit avec séduction «lavez-vous les mains» dans l’appareil photo.

Bien que le bikini dansant et le masque facial soient vraiment divertissants, cette annonce de service public n’est pas vraiment éducative. Cela dit, consultez le coronavirus Hustler Club PSA de Larry Flynt dans la vidéo ci-dessous et continuez à vous laver les mains pour la santé de tous.

