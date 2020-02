Le Led Zeppelin Riff qui a fait exploser l’esprit de Jack White dans ‘It Might Get Loud’

Dans le documentaire It Might Get Loud (Davis Guggenheim, 2008), les fans de rock se régalent. Trois des guitaristes vivants les plus célèbres, chacun d’une génération différente, se réunissent et partagent des histoires sur l’apprentissage de l’instrument et l’enregistrement de leurs sons.

Si vous êtes un fan de Led Zeppelin, le film est à voir absolument. Non seulement vous obtenez le guitariste Jimmy Page à son plus charmant; vous obtenez également Jack White, le fondateur de White Stripes et digne héritier de l’héritage de Page. (The Edge of U2 est le troisième guitariste du film.)

Alors que le film a plusieurs temps forts, deux scènes avec Page se démarquent. Dans l’un, vous voyez Page air-guitar se frayer un chemin à travers “Rumble”, le morceau de Link Wray qu’il croyait incarné “swagger de guitare”. Le second a Page exécutant un riff Zeppelin épique – un moment de pure joie pour White et The Edge.

La page passe par «Whole Lotta Love» fait extatique blanc

Jimmy Page clignote la proue lors d’un spectacle de Led Zeppelin en 1970. Sur «Whole Lotta Love», il est allé avec un theremin. Archives Michael Ochs / .

Au cours des 11 années d’existence de Led Zeppelin, Page a enregistré certains des riffs les plus mémorables du rock. Les Zep-head adorent débattre de ce qui est le mieux, et il y en a tellement parmi lesquels choisir.

Pour une agression pure, vous aurez du mal à surpasser “Immigrant Song” ou “Communication Breakdown”. Dans le département des boules / blues, essayez de battre le grognement de “Heartbreaker”. Et personne ne peut oublier le “Cachemire” d’un autre monde. Pourtant «Whole Lotta Love» de Page domine les auditeurs à un niveau spécial.

Dans It Might Get Loud, vous voyez que cela arrive à White en temps réel. Une minute, Page discute d’une idée musicale. Le suivant, vous le voyez sangler sur une guitare et déchirer l’intro de “Whole Lotta Love”. Immédiatement, White clignote un regard “saint sh * t, homme” à The Edge. Et il ne peut pas arrêter de sourire.

Apparemment incapable de s’asseoir, The Edge se lève de sa chaise et se rapproche. Pour sa part, White enlève la guitare de ses genoux et regarde comme un garçon qui regarde son héros sauver le monde. C’est un moment magique.

Page a un jour appelé son riff «addictif, comme une chose interdite»

Jack White et Jimmy Page arrivent à la première de «It Might Get Loud» le 19 juin 2009. | ROBYN BECK / . via .

Où que vous classiez “Whole Lotta Love” dans le canon Zeppelin, vous conviendrez que c’est l’un des meilleurs coups de langue de Page. (Pour mémoire, le riff monstre “Black Dog” est venu au monde via John Paul Jones.) Page a déclaré que ses camarades de groupe ont répondu en nature la première fois qu’ils l’ont entendu aussi.

“Quand j’ai joué le riff pour mon groupe pendant les répétitions, l’excitation était immédiate et collective”, a-t-il déclaré au Wall Street Journal en 2014. “Nous pensions que le riff provoquait une dépendance, comme une chose interdite”. Et Page s’est rendu compte qu’il pouvait porter plus de poids sur un disque que le léchage typique.

“Dès que je l’ai développé, je savais qu’il était assez fort pour piloter la chanson entière, pas seulement pour l’ouvrir”, a-t-il déclaré. Avec Jones à ses côtés à la basse, Robert Plant hurlant au chant et John Bonham livrant sa classe de maître habituelle à la batterie, le morceau est tout de suite devenu une chanson emblématique de Zep. Quarante ans plus tard, il faisait toujours sourire les guitaristes de classe mondiale.

