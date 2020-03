Le lien de Sigmund Freud avec la cocaïne expliqué – pourquoi la série télévisée Freud se concentre sur l’habitude du médecin en matière de coke – HITC

La série Freud de Netflix a certainement fait tourner les têtes, mais pas nécessairement pour la raison à laquelle vous pourriez vous attendre.

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des séries dramatiques américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons commencé à voir un contenu de plus en plus diversifié sur le site de streaming.

En plus des docuseries et des émissions télévisées destinées spécifiquement à un public plus jeune, Netflix a également consacré une grande partie de son attention aux films et séries télévisées internationaux.

Freud, l’une des séries les plus attendues de mars 2020, est une série autrichienne centrée sur la vie du grand Sigmund Freud.

Cependant, comme les fans qui ont regardé les premiers moments du premier épisode le verront, Freud de Netflix aime plutôt la cocaïne, mais cela correspond-il à la vraie vie de Sigmund Freud?

Freud sur Netflix

Freud de Netflix est arrivé sur le service de streaming le 23 mars 2020 et la série en huit parties a déjà attiré l’attention des téléspectateurs, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Alors que Freud se présente comme un drame «historique», il y a une quantité considérable de liberté prise alors que Sigmund Freud de Netflix accompagne un médium et un détective de police à la recherche d’un tueur en série, tout en développant ses célèbres techniques de psychanalyse.

Quelque chose que les fans auront du mal à manquer est le penchant de Freud pour la cocaïne, car le médecin est régulièrement vu prendre la drogue et même l’offrir à sa femme de ménage Lenore, mais c’est sans doute l’une des représentations les plus précises de la série.

Sigmund Freud et la cocaïne

En plus de développer une multitude de techniques de psychanalyse, Sigmund Freud est également très connu pour son adoption précoce de la drogue cocaïne et était un grand partisan de son utilisation à des fins médicales.

Tout au long de sa brillante carrière, et en particulier entre les années 1883 et 1887, Freud a écrit plusieurs articles sur les utilisations et les avantages de la cocaïne et aurait sans doute dû être reconnu pour avoir découvert les fins anesthésiques de la drogue, mais seulement mentionné en passant pendant que Karl Koller, un ami de Freud a reçu la priorité scientifique.

Cependant, au fur et à mesure que l’on en savait davantage sur les propriétés addictives et destructrices de la cocaïne, la réputation médicale de Freud a été quelque peu ternie par son éloge initial de la drogue. Cela a finalement conduit Freud à abandonner sa recommandation de cocaïne et le verrait cesser d’en consommer.

Les fans parlent de Freud sur Twitter

Pour de nombreux téléspectateurs, qui connaissent Freud pour son travail de psychanalyse, la nouvelle de son habitude de cocaïne sera une surprise.

C’est certainement le cas pour de nombreux fans qui se sont rendus sur les réseaux sociaux pour discuter de la révélation inattendue.

Un fan sur Twitter a écrit: “Quand Freud a dit:” Peut-être que vous aimeriez aussi de la cocaïne “dans les premières minutes de l’épisode 1 de Freud, vous savez déjà que ce sera une émission intéressante.”

Alors qu’un autre a ajouté: “Comment se fait-il que personne ne m’ait dit qu’il y avait une émission sur Sigmund Freud faisant de la cocaïne?”

Et finalement, ce fan a commenté: “Boooy Sigmund Freud buvait de la cocaïne comme si c’était du jus de canneberge.”

La série télévisée Freud est disponible en streaming maintenant sur Netflix après les huit épisodes sortis le 23 mars 2020.

