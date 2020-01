Le lien entre Gonzalo de «L’île des tentations» et Jésus, candidat à «OT 2020»

Avec le début de 2020, Mediaset et Televisión Española ont lancé deux de leurs offres les plus puissantes de la saison télévisée: «L’île des tentations» et «OT 2020». Deux émissions de téléréalité avec une mécanique complètement différente, qui ont trouvé un nouveau point commun: le fait que Gonzalo Montoya, participant au programme présenté par Mónica Naranjo, a coïncidé l’été dernier avec Jesús Rendón, actuel candidat au spectacle de talents musicaux.

Jésus, candidat de «OT 2020», et Gonzalo, de «L’île des tentations», ensemble dans un lieu de Barbate

Début août 2019, le candidat de ‘OT 2020’ a partagé une image sur son compte Instagram personnel, dans laquelle il a posé à côté du participant de ‘L’île des tentations’ et également ancien concurrent de «GH 14» dans un Barbate local. La ville de Cadix est, en fait, l’endroit d’où vient Rendón, qui est officiellement entré dans l’émission de talents de la télévision espagnole le 12 janvier, avec son ami Javy Ramírez, également de Barbate.

“Comme c’est agréable de partager de la musique avec des gens énormes!”, A écrit Rendón à côté de l’image du moment, qui aurait eu lieu après la participation de Montoya avec Susana Molina, sa partenaire et gagnante de «GH 14», à l’enregistrement de «L’île des tentations». Un programme dont le tournage a commencé fin mai en République dominicaine et a duré plus de deux mois, période au cours de laquelle les cinq couples participants ont vécu séparément avec deux groupes de célibataires pour tester leurs relations.

Deuxième connexion

Le contact entre Gonzalo et Jésus n’est pas le premier à réunir des programmes aussi différents que «L’île des tentations» et «OT 2020»: Generis, l’une des femmes célibataires en quête d’amour dans le programme Mediaset, et Nía, candidate à un concours de talents, sont amies. En fait, tous deux sont des amis de Mirela Cabero, participante à “Eurojunior 2004”, avec laquelle ils ont formé un trio grâce auquel ils ont publié des couvertures sur YouTube. En outre, les trois ont travaillé ensemble dans la comédie musicale de “The Lion King” et ont coïncidé même dans certains castings, tels que “Factor X”, où le désormais candidat à “OT 2020” et Mirela ont tenté leur chance.

