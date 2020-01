Le lieu de tournage de Spider-Man 3 pourrait révéler le méchant principal du film

Il semble que votre sympathique Spider-Man de quartier ne puisse tout simplement pas se tenir à l’écart des nouvelles. Peter Parker de Tom Holland a certainement eu un tourbillon douze mois après son apparition dans le film le plus rentable de tous les temps et la tête d’affiche d’une deuxième aventure solo qui a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, avant de devenir le centre d’une lutte acharnée entre Marvel Studios et Sony, où pendant un moment, il a semblé que le super-héros du web-slinging était sur le point d’être arraché du MCU pour de bon.

Heureusement, un nouvel accord a été conclu entre les deux studios rivaux, et Spider-Man 3 a été bientôt annoncé pour une sortie en été 2021, mais pas avant que Kevin Feige n’ait laissé entendre que le personnage apparaîtrait également dans l’univers de la bande dessinée de Sony, avec son récent aperçu en arrière-plan de la bande-annonce de Morbius indiquant que le couplet Sony est directement lié aux événements du Far From Home du MCU.

Il semble que Spidey n’aura pas non plus le temps de reprendre son souffle, car le trio de Jon Watts devrait commencer le tournage cet été, l’intrigue censée suivre Peter étant en fuite après non seulement avoir été accusé du meurtre de Mysterio, mais ayant aussi JK Le retour de Simmons, J. Jonah Jameson, révèle son identité secrète.

Tout comme les deux précédents épisodes, la majeure partie du tournage de Spider-Man 3 aura lieu à Atlanta et à New York, mais il y a aussi un autre endroit qui pourrait offrir quelques indices sur qui pourrait être le méchant du film. Des rapports ont fait surface aujourd’hui disant que la production devrait également se produire en Islande, ce qui semble être le genre d’endroit éloigné qu’un fugitif pourrait cacher sans être découvert, à moins que la personne qui les poursuit ne soit le plus grand chasseur de gros gibier de la planète.

Oui, comme vous l’avez sûrement entendu, Kraven le chasseur est depuis longtemps un rumeur selon laquelle il serait le dernier ennemi de Spider-Man. En fait, We Got This Covered vous a d’abord dit qu’il serait le méchant du trio l’an dernier. Watts a également admis qu’il aimerait faire entrer Kraven dans la franchise, et le voir traquer Peter à travers la nature gelée pourrait donner lieu à des décors passionnants.

Bien sûr, le personnage est d’origine russe, mais l’Islande a doublé pour le pays dans d’innombrables films et pourrait également être utilisé pour représenter la trame de fond de Kraven. Étant donné que Spider-Man 3 suivra le héros du titre en fuite, Sergei Kravinoff semble être le fleuret idéal, et présenter un méchant qui n’a jamais été vu sur grand écran auparavant contribuera également à poursuivre la tendance des récentes sorties en solo de Spidey apportant une nouvelle perspective à un personnage qui a déjà été présenté dans dix films en direct.