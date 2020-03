Le «livre d’Aïcha» de Sylvia Aguilar, le livre à lâcher prise

Pour ces temps d’enfermement, on peut penser à des dizaines de livres de fiction ou de documentaires, pour faire face à ce problème où l’humanité est à l’envers, assimilant une nouvelle réalité qui ne les convainc pas beaucoup et acceptant que désormais, les choses vont changer d’une tragédie mondiale.

Nous pensons, d’abord et parce que nous nous sentons obligés de le faire, dans La Peste d’Albert Camus et certains de ses passages qui nous atteignent davantage, semblent même faire mal:

“Les gens avaient d’abord accepté d’être isolés de l’extérieur, car ils auraient accepté toute nuisance temporaire affectant une seule de leurs coutumes. Mais soudain, conscients d’être dans une sorte d’enlèvement, sous le couvert du ciel où l’été commençait déjà à se défier, ils ont senti confusément que cet isolement a menacé toute sa vie et, la nuit venue, l’énergie dont ils se souvenaient avec la fraîcheur de l’atmosphère les conduisait parfois à commettre des actes désespérés. “

Cependant, Ces moments où nous devons être laissés seuls peuvent également servir à nous faire face. Et ce n’est pas écrasant dans un exercice de réflexion individuel, mais que se passe-t-il s’il est fait à partir d’un personnage fictif (qui frise la réalité)?

Et c’est là que le roman arrive Le livre d’Aisha de Sylvia Aguilar Zéleny, une nouvelle (ou roman, comme Elvis Liceaga le raconte) sur une femme qui commence à écrire un livre en raison de la «perte» de sa sœur. Perte entre guillemets car la sœur n’est pas morte, mais a radicalement changé, presque violemment.

La sœur dont l’histoire est écrite est tombée amoureuse d’un musulman, c’est pourquoi elle décide de se convertir à l’islam et de disparaître. Elvis, expert en livre chez #SopitasXAireLibre, apporte ce livre comme recommandation: il se lit rapidement, en quelques jours, et se traduit par quelque chose de transformateur de L’écriture intelligente de Sylvia Aguilar et le fait qu’il s’agisse d’une auto-fiction, d’un “livre auto-écrit”.

Ici nous quittons l’intervention d’Elvis dans #SopitasXAireLibre afin qu’ils découvrent pourquoi ce livre mérite d’être lu en ces temps (ou dans l’un d’eux):