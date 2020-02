Le livre de fans «Scary Stories: A Tribute to Terror» est maintenant disponible

De nouvelles histoires. Nouvel art. Même esthétique fantasmagorique.

Financé avec succès via Kickstarter, Histoires effrayantes: un hommage à la terreur est un nouveau livre d’histoires et d’illustrations originales qui rendent hommage au travail d’Alvin Schwartz et de Stephen Gammell, le duo derrière les livres Scary Stories to Tell in the Dark des années 90.

La collection fan-made – qui, nous devons le noter, n’est pas affiliée aux livres officiels Scary Stories – comprend 34 histoires originales de Curt Tuckfield et 60 illustrations de Shane Hunt.

En particulier, les illustrations de Hunt * parfaitement * capturent l’apparence de l’art classique de Gammell.

Hunt explique le projet d’hommage: «En tant qu’enfants, Curt et moi avons été traumatisés de la meilleure façon par les livres Scary Stories To Tell In The Dark. Ils nous ont horrifiés et ravis. Nous avons attendu, espérant qu’un quatrième volume serait publié. Début 2016, nous avons décidé que si quelqu’un allait faire un autre livre Scary Stories, ce devrait être nous. Nous avons passé des centaines d’heures à analyser le style d’écriture d’Alvin Schwartz et l’art de Stephen Gammell. Ce projet est l’aboutissement de cet effort. Notre objectif en faisant ce livre était simple; pour nous faire peur. Nous avons fait ce livre parce que nous le voulions. Nous savions que si nous n’avions pas l’impression que c’était une expérience Scary Stories authentique, personne d’autre ne le ferait non plus. “

Vous pouvez prévisualiser quatre des histoires effrayantes du livre ici et vous pouvez acheter votre copie de l’hommage de 230 pages pour 24 $ sur ScaryStoriesTribute.com.