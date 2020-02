Le livre de Princip “Le Petit Prince” “a maintenant une version en braille

L’œuvre littéraire «Le Petit Prince» a franchi la dernière barrière de l’inclusion et a créé une version en braille pour que les enfants malvoyants puissent la lire.

Après 70 ans de son lancement en 1943, le célèbre livre “Le Petit Prince” a créé sa première version braille le 9 décembre 2014.

Publié par l’artiste aveugle Claude Garrandes, avec le soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Saviez-vous qu’il y avait cette version en braille?

Beaucoup de gens lisent cette histoire quand ils sont enfants, et son existence dans la version pour les personnes ayant une déficience visuelle est une autre étape vers l’inclusion.

Selon l’Union mondiale des aveugles (UMC), qui représente quelque 253 millions de personnes handicapées visuelles provenant d’organisations dans plus de 190 pays, parmi toutes les œuvres littéraires dans le monde, seulement 5% sont transcrites en braille. Cela dans les pays développés. Dans les pays pauvres, ce pourcentage est de 1%.

Le braille permet aux aveugles de lire et d’écrire et de devenir plus indépendants et autonomes. La lecture avec vos doigts vous permet de lire les emballages des produits les plus divers, ainsi que les plaques et boutons d’ascenseur, ce qui vous donne également plus de sécurité.

Composé de 63 signes, le braille est gravé en deux rangées verticales, à 3 points chacune. Il lit du bout des doigts de gauche à droite.

Environ 285 millions de personnes souffrent d’une sorte de handicap visuel dans le monde, au moins 39 millions sont aveugles et 246 ont une basse vision, comme l’a publié l’Organisation mondiale de la santé.

Heureusement, cette œuvre littéraire a supprimé un énorme fossé et a permis à davantage d’enfants de la connaître.

