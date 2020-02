Le livre de Saw obtient la cote R

Chris Rock’s Spiral: From The Book of Saw obtient sans surprise une note R avant sa sortie en mai.

Le chapitre suivant de la franchise Saw a reçu une note prévisible avant la date de sortie de Spiral: From The Book of Saw. Alors que de nombreux fans ont été surpris de voir le célèbre comédien Chris Rock derrière l’histoire du prochain film, mais après l’impressionnante première bande-annonce de Spiral: From The Book Of Saw, les fans d’horreur ont été instantanément intrigués par la nouvelle version de la célèbre série qui joue également Max Minghella, Samuel L. Jackson et Marisol Nichols.

Spiral: From The Book Of Saw a reçu une cote R, ce qui ne surprendra pas les fans d’horreur, mais c’est au moins une confirmation que le film de Chris Rock ne s’éloignera pas de l’amour de la série pour la violence et le sang. La première bande-annonce a taquiné le retour de Jigsaw (ou quelqu’un qui suit ses traces au moins) alors que le détective de Chris Rock enquête sur les nouveaux pièges horribles qui affligent la ville. La cote R a été attribuée principalement pour la «violence sanglante et la torture» – que les fans de la série seront certainement ravis d’entendre.

“Séquences de violence sanglante et de torture macabres, langage omniprésent, quelques références sexuelles et brève consommation de drogue.”

Voici le synopsis de Chris Rock’s Spiral: From The Book Of Saw.

«Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), le détective impudent Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement ceux de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur. »

Spiral: From The Book Of Saw sortira en salles le 15 mai 2020.

