Le livre “ Star Wars ” ne présente pas l’art de l’épisode IX de Colin Trevorrow

Le prochain livre The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ne contiendra aucun art conceptuel de l’épisode IX défait de Colin Trevorrow.

Il y a eu beaucoup de fuites dans Star Wars la semaine dernière. Le plus important était les différents détails provenant de la version de Colin Trevorrow de Star Wars: Episode IX. De plus, de superbes œuvres d’art conceptuel sont apparues dans le livre à venir The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker.

Depuis que les détails du script de Colin Trevorrow sont sortis, certains pensent que certains des concepts graphiques du prochain livre d’art Star Wars proviennent en fait de son épisode IX. Cela ne serait pas inconnu depuis The Art of Star Wars: The Force Awakens comportait un certain art de la version de George Lucas de l’épisode VII. Cependant, Colin Trevorrow a confirmé sur Twitter que The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker ne contiendrait pas d’art conceptuel de son script défait:

Du beau travail d’artistes d’artistes avec qui j’ai eu la chance de travailler, mais rien de notre histoire. Crédit lorsque le crédit est dû. J’adore les livres de PhilSzostak…

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 19 janvier 2020

Voici le synopsis officiel de J.J. Star Wars: La montée de Skywalker d’Abrams:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles. The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker sera disponible en magasin le 31 mars 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.