Le look de Ben Affleck pour un nouveau film ressemble à la première conception de Batman

Certains fans pensent que le look de Ben Affleck pour son nouveau film ressemble au tout premier design de Batman.

Maintenant qu’il s’est éloigné du rôle de Batman de DC, Ben Affleck tourne actuellement The Last Duel, un film qu’il a co-écrit avec le meilleur ami de longue date Matt Damon. Le dernier duel est réalisé par le cinéaste légendaire Ridley Scott et met en vedette Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck en tant que royauté du XIVe siècle.

De toutes nouvelles photos de la série The Last Duel ont fait leur chemin en ligne et nous ont donné notre premier aperçu du personnage de Ben Affleck. À première vue, le personnage ressemble à une représentation classique de la royauté, mais une fois que vous regardez de plus près, vous remarquerez peut-être qu’il ressemble à la première conception de Batman. Un fan aux yeux d’aigle sur Reddit a pu réunir deux et deux et a réalisé que le personnage de Ben Affleck ressemblait étrangement à la première version de Batman illustrée par Bob Kane.

Vous pouvez consulter le look de Ben Affleck pour le dernier duel ci-dessous et voir par vous-même s’il ressemble au premier design de Batman.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le premier design de Batman ne ressemble en rien à ce qu’il fait actuellement. Dans la conception originale de Bob Kane, Batman arbore des batwings, des cheveux jaunes et un costume rouge avec une ceinture en or. Fait intéressant, la version originale n’avait pas le symbole emblématique de la chauve-souris. En fait, le costume d’origine a une différence de jour et de nuit par rapport au costume que Ben Affleck portait pour Justice League.

La similitude entre les deux regards est étonnamment similaire à presque tous les niveaux. Des cheveux jaune doré au costume rouge et or, la seule chose qui manque au personnage est le batwings pour le rendre parfait. Bien sûr, il est difficile d’imaginer que les créateurs de costumes aient délibérément fait ressembler le personnage à la première version de Batman, mais c’est quand même hilarant. Il est également intéressant de voir à quel point la conception des costumes de Batman a progressé au fil des ans.

Pensez-vous que le look de Ben Affleck dans The Last Duel est similaire au premier design de Batman? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

