Le look “incroyable” de Matías Almeyda

Mexico – L’entraîneur des San Jose Earthquakes, Matías Almeyda, a été surpris par son nouveau look que l’équipe a montré sur les réseaux sociaux.

L’ex-colonel Chivas a montré une photo de lui sans cheveux, puis la boîte MLS a montré la vidéo d’Almeyda dans son nouveau look.

L’image d’Almeyda a également été révélée par le journaliste argentin Diego Borinsky, biographe du stratège.

De plus, Almeyda a grandi sa moustache et a l’air complètement différent du “Pelado” qui a dirigé et fait Chivas champion.

Son look coïncide davantage avec son surnom de “Pelado” et a oublié, au moins pour l’instant, les cheveux longs qui le caractérisaient.

