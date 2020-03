Le «loup-garou» de Bran Stark est mort dans «Game of Thrones»

La triste nouvelle ne s’arrête pas aux fans de Game of Thrones, car après la fin il y a près d’un an – qui, comme nous le savons, tout le monde n’a pas aimé -, et après l’annulation de l’une des retombées inspirées de l’histoire créée par George RR Martin, on sait peu de choses sur son avenir. Comme s’il ne suffisait pas d’allumer une bougie à nos personnages préférés à chaque chapitre pour que les chaussures de tennis ne pendent pas, Aujourd’hui, nous devons leur dire que cela n’en valait pas la peine car l’un des loups bos qui est apparu dans la série est décédé.

C’est Odin, mieux connu sous le nom d’été –Le fidèle compagnon de Brank Stark et plus tard roi de Westeros–, le chiot qui après avoir volé nos cœurs pour sa tendresse dans le premier chapitre de la série populaire, il est décédé aujourd’hui d’un cancer. Cela a été rapporté par les propriétaires de ce héros à fourrure avec un message émotionnel sur leurs réseaux sociaux, se souvenant que pendant des années plus qu’un animal de compagnie, il est devenu membre de la famille.

«Nous l’avons depuis qu’il était un chiot de 7 semaines, et il a enseigné à nos amis et à notre famille beaucoup de leçons de vie, c’était un chien qui a plus d’histoires à raconter que certaines personnes. Odin a trop de réalisations à mettre dans ce post, mais nous pouvons être très rassurés de savoir qu’il a été immortalisé pour toujours dans Game of Thrones en tant qu’été, le petit loup-garou de Bran Stark, ” c’était un peu ce qu’ils ont écrit sur la mort de ce chiot.

Nous sommes sûrs que vous vous souvenez du premier chapitre de Game of Thrones, mais si la réponse n’était pas là, nous vous rafraîchirons la mémoire. En plus de nous présenter des personnages importants de l’histoire comme Ned Stark, Jon Snow ou Bran Stark, Il nous a également montré le loup-garou, l’animal qui pendant des milliers d’années a été l’emblème du Stark.

Comme si cela ne suffisait pas, alors qu’ils étaient sur le point d’exécuter un membre déserteur de la Veille de nuit, le patriarche de lui à quelques loups-garous à sa merci dans la forêt. Ned stark laissez-les garder eux et chaque membre de la famille, y compris Jon, il reçoit un petit loup pour être son protecteur. Est-ce là que le petit Odin entre, ou devrions-nous l’appeler Summer?

Comme sa participation n’était prévue que pour apparaître comme un adorable loup au milieu de la forêt, Odin a cessé d’apparaître sur Game of Thrones. Depuis lors, il est revenu avec sa famille, faisant des tournées à Belfast, en Irlande avec ses propriétaires afin que les fans de la série connaissent les lieux où leurs scènes préférées ont été tournées avec une star de cinéma poilue comme lui.

La santé d’Odin a commencé à se détériorer pendant quelques années, selon TMZ. Lorsque le casting de l’émission HBO a appris que le chiot avait reçu un diagnostic de cancer, ils ont fait campagne pour le soutenir avec ses traitements médicaux chaque semaine.. Malheureusement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour lui, alors il a passé ses derniers jours à marcher sur la plage et à manger ses friandises préférées. Une minute de silence pour ce héros à quatre pattes.