Le LSU domine Clemson pour remporter le titre national de la BFC, les fans réagissent

Le quart-arrière du LSU Joe Burrow était une bête.



La nuit dernière a été énorme pour les fans de football universitaire alors que les LSU Tigers affrontaient les Clemson Tigers lors du match de championnat national. Les deux équipes sont entrées dans cette confrontation avec des records invaincus et les fans étaient curieux de voir quel quart-arrière finirait en tête. Bien sûr, les deux QB étaient Joe Burrow pour LSU et Trevor Lawrence pour Clemson. En fin de compte, Burrow et LSU sont sortis en tête avec une impressionnante victoire de 42-25. Burrow a lancé cinq touchés et a couru pour un alors que son équipe a hissé le trophée du championnat.

Cette saison était un souvenir inoubliable pour Burrow, qui a battu plusieurs records de touché tout en remportant le Heisman. Ce printemps, Burrow sera repêché dans la NFL et beaucoup de gens pensent qu’il ira aux Bengals de Cincinnati avec le premier choix global.

Les fans ont rapidement réagi à la victoire sur les réseaux sociaux, car de nombreux fans de LSU étaient satisfaits de l’énorme victoire. LSU est dans l’ombre de l’Alabama depuis un certain temps maintenant, même si cette année, ils ont réussi à perdre du poids et à traverser une saison inoubliable. L’entraîneur O a été une source d’inspiration phénoménale pour l’équipe et avec Joe Burrow au poste de quart, ils étaient quasiment imparables.

Découvrez ce que les fans ont à dire ci-dessous.

