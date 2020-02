Le lyrique de Nicki Minaj sur Rosa Parks est «déchirant», dit le neveu du chef: rapport

TMZ continue le drame de Rosa Parks avec Nicki Minaj.



Ce n’est pas parce qu’elle a affirmé que le rapport initial de TMZ sur ses paroles de Rosa Parks n’était pas vrai que cela signifie que le magasin a fini d’en parler. Après la réaction des médias sociaux sur les paroles de Nicki “All you b * tches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up” lyrique de l’extrait de son morceau inédit “Yikes”, TMZ a écrit que Nicki était conscient de la colère des gens. Ils ont déclaré avoir parlé à des sources proches de Nicki qui ont déclaré que le rappeur n’avait jamais voulu que les paroles soient irrespectueuses, en particulier le jour de l’anniversaire de Parks (4 février).

Dimitrios Kambouris / Personnel / .

Plus tard, Nicki a utilisé son histoire Instagram pour faire exploser la sortie. “Je n’ai jamais dit cela. Personne n’avait la moindre idée que quelqu’un était fou. Je m’en fous. #Yikes”, écrit-elle. À leur manière, il semble que TMZ s’assure qu’ils obtiennent le dernier mot car ils ont fait un autre rapport sur ce sujet, sauf que cette fois, ils ont effectivement parlé au membre de la famille de Rosa Park pour obtenir leur avis sur la question. .

TMZ a reçu une citation du neveu du leader des droits civiques, William McCauley, qui déclarait: “C’était à la fois navrant et irrespectueux que Nicki Minaj ait une lyrique dans une chanson qui peut être utilisée négativement en mentionnant quelqu’un qui lui a accordé les libertés qu’elle a aujourd’hui . ” Ils affirment également avoir parlé à Anita Peek, directrice exécutive du Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development.

La publication a rapporté que Peek, qui a travaillé en étroite collaboration avec Rosa, a déclaré que la défunte icône des droits civiques “serait extrêmement blessée par Minaj qui prendrait sa protestation en bus – l’un des moments les plus importants du mouvement des droits civiques – et donnerait une tournure négative à pour une chanson, même si elle essayait juste d’être intelligente ou drôle. “

Peek aurait également exhorté Nicki à étudier le récit historique de Rosa Parks et son refus de renoncer à son siège dans le bus de Montgomery, en Alabama, qui a conduit au boycott de 381 jours.

