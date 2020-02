Le lyrique Rosa Parks de Nicki Minaj n’a jamais été censé être irrespectueux: rapport

Mauvais timing.



Nous pouvons tous nous rassembler et convenir collectivement que les plans de retraite étaient une idée farfelue pour Nicki Minaj. Maintenant que le rappeur est officiellement Mme Kenneth Petty, il semble que Nicki a laissé le stress des opinions publiques et la préparation de ses noces se dissiper et maintenant elle est prête à retourner dans le studio.

La semaine dernière, le rappeur Queen est revenu sur les réseaux sociaux après une pause d’un mois et a figuré sur le nouveau single pop de Meghan Trainor “Nice to Meet Ya”. Nicki pensait qu’il était temps pour elle de prévisualiser sa propre musique, alors lundi 3 février, elle a partagé une vidéo d’elle travaillant sur la musique en studio avec son mari à ses côtés. Au départ, les fans étaient ravis d’entendre ce que Nicki avait dans les œuvres, mais lorsque des rumeurs sur une prétendue ligne irrespectueuse de Rosa Parks ont circulé, les gens ont été soudainement indignés.

“Tout ce que tu connais Rosa Parks, euh-oh, lève-toi le cul”, rappela Nicki. Le 4 février est l’anniversaire de Rosa Parks, et beaucoup pensaient que Nicki tentait de frapper le leader des droits civiques. TMZ rapporte que Nicki n’avait aucune intention de manquer de respect à Parks et que le timing des paroles n’était qu’une coïncidence. Les «sources» du magasin ont confirmé ce que la plupart des gens croyaient: Nicki voulait juste donner un aperçu de sa nouvelle musique et elle a fini par être des rimes pleines d’esprit de Rosa Park livrées au mauvais moment. Si vous n’avez pas encore entendu l’extrait de Nicki, consultez-le ci-dessous.

