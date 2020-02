Le maestro Joao se casse en apprenant en direct qu’Alberto l’a quitté

Dans tous les galas de «The time of discount», il y a de la place pour le théâtre. Dans la troisième tranche, après avoir su qu’Estela Grande devait quitter le programme, Jorge Javier Vázquez a appelé Maître Joao au confessionnal et lui a donné les pires nouvelles qu’il pouvait recevoir. Du moins pour lui. Tout a commencé lorsque le présentateur lui a parlé de Pol et qu’il a répondu qu’il ne voulait pas déranger le concours.

Maestro Joao dans ‘Le temps de la remise’

Lorsque Jorge Javier lui a demandé de se rendre au confessionnal, les nouvelles qu’il allait lire dans l’enveloppe n’étaient pas attendues mais il savait que c’était une mauvaise chose qui l’attendait. Lorsqu’il l’ouvrit, il ne put s’empêcher de pleurer. Le présentateur Il lui a dit qu’Alberto, son petit ami, l’avait laissé en vie, un aspect qui a fait pleurer le voyant. Quelques secondes ont été gardées muettes par la vidéo à laquelle il a fait face dans laquelle il est apparu avec une fille.

“Il a décidé comme ça” a supposé Joao et a affirmé qu’il continue de croire en l’amour, que quelqu’un vivra un jour avec lui une relation d’amour avec lui et qu’il s’en fiche si c’est dix minutes, qu’il y a un regard L’amour vous sert. “Je suis tombé amoureux de Court to Opera“, a-t-il avoué, se référant aux deux stations de métro de Madrid. Ses larmes, comme il l’a dit, étaient réelles et il ne s’attendait pas à cette réaction.

Joao, entre les larmes

Le présentateur a osé dire qu’il n’aimait pas Alberto pour lui et que, comme il l’aime beaucoup, il est content des nouvelles qu’il a reçues parce qu’il ne méritait pas quelqu’un comme lui. Bien que cela ait blessé plus que tout, selon Joao lui-même, il a voulu continuer et est retourné dans la pièce pour rencontrer ses coéquipiers et leur dire ce qui s’est passé.

.