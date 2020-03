Le maire de Rotterdam demande des précisions sur l’annulation du festival avant le 5 avril

Étant donné que le coronavirus provoque l’annulation de ces événements susceptibles d’attirer de nombreuses personnes, il ne serait pas déraisonnable de penser que la même chose pourrait se produire avec l’Eurovision 2020. Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a exprimé son intention que toute décision d’annulation éventuelle du concours européen est prise avant le 5 ou le 6 avril, date à laquelle les organisateurs prévoient de commencer la construction de la scène du festival au stade Rotterdam Ahoy.

Ahmed Aboutaleb lors de son interview sur RTV Rijnmond

Selon le portail Wiwibloggs, le politicien a accordé une interview à la chaîne d’information RTV Rijnmond après que le gouvernement néerlandais a annoncé une nouvelle série de mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus. Mélangé avec la chaîne la possibilité de tenir l’Eurovision 2020 sans public. Quelque chose qui ne serait pas surprenant dans le pays étant donné que le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a même communiqué l’interdiction des réunions de plus de 100 personnes, ce qui signifie l’annulation de concerts et de matches de football, entre autres événements.

Initialement, Ces mesures resteront en vigueur jusqu’au 31 mars. Mais le jeudi 12 mars, le nombre d’infections à coronavirus a augmenté de 22% par rapport à la veille, avec un total de 614 nouveaux porteurs du virus. Si la situation continue de s’aggraver à ce rythme, la durée des restrictions est susceptible de s’étendre jusqu’au mois de mai, mois au cours duquel se déroule le concours musical. “Un objectif important est de prévenir un pic d’infections si élevé qu’il provoque une surcharge dans les hôpitaux”, a expliqué le ministre.

Le festival aura-t-il lieu?

Telle est la question qui reste en suspens. Pour l’instant, les principaux événements programmés aux Pays-Bas au cours du mois de mai, dont l’Eurovision, les Invictus Games et le Grand Prix des Pays-Bas, continuent sur le calendrier. Cependant, le maire de Rotterdam a déclaré que “il est encore trop tôt” pour décider si le festival aura lieu ou non: “Les mesures gouvernementales sont en vigueur au moins jusqu’à fin mars. Cela signifie qu’entre fin mars et le 16 mai, nous avons encore sept semaines.”

Aboutaleb a profité de l’occasion pour lancer un ultimatum: “Pour moi, le dernier jour pour prendre une décision est le moment où nous commençons à construire la scène. À ce moment, il est nécessaire de clarifier si elle aura lieu ou non. Il n’y a que deux options. UER et Avrotros ils peuvent décider de s’organiser ou non. Si leur décision contredit les conseils médicaux que je reçois, et à mon avis, nous devons annuler, je devrai prendre ma responsabilité. Mais il est trop tôt pour y penser maintenant. “

