Le maire italien utilise Will Smith’s I Am Legend pour avertir les briseurs de quarantaine

Un maire italien s’est tourné vers Will Smith’s I Am Legend pour réprimander les briseurs de quarantaine pendant la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus a incité les gouvernements à tous les niveaux du monde à imposer des niveaux variables de restrictions sur les rassemblements de groupes, des pays européens comme l’Italie imposant des interdictions qui obligent les citoyens à rester à l’intérieur sauf si des questions urgentes nécessitent de s’aventurer à l’extérieur. Malheureusement, certaines personnes en Italie ne respectent pas ces règles de quarantaine et les maires de plusieurs villes ont enregistré des messages les exhortant à prendre la situation au sérieux.

Maintenant, une compilation vidéo du message comprend un maire qui se souvient avoir dû informer un briseur de quarantaine qu’il n’était pas le personnage de Will Smith:

«J’ai vu un concitoyen faire du jogging dans la rue en compagnie d’un chien visiblement épuisé. Je me suis arrêté et lui ai dit, regardez ce n’est pas un film. Vous n’êtes pas Will Smith dans I Am Legend. Rentrer chez soi.”

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, I Am Legend met en vedette Will Smith en tant que virologue du lieutenant-colonel Robert Neville, qui déchaîne par inadvertance un virus qui tue 90% de la population mondiale et transforme 9,8% en créatures vampiriques. Trois ans après l’épidémie, Robert Neville de Will Smith semble être le dernier homme sur Terre et passe sa journée à errer dans un Manhattan abandonné entre les deux pour essayer de développer un vaccin.

Vous pouvez regarder la vidéo dans le post ci-dessous.

“Je l’ai arrêté et lui ai dit: ‘Regardez, ce n’est pas un film. Vous n’êtes pas Will Smith dans I Am Legend. Rentrez chez vous.”

Il s’agit de la compilation mise à jour des maires italiens perdus par des personnes violant la quarantaine # Covid19. Oui, les sous-titres sont exacts. pic.twitter.com/60V4Csuonb

– 🌈 (@protectheflames) 22 mars 2020

Voici le synopsis officiel de Will Smith’s I Am Legend:

D’une manière ou d’une autre à l’abri d’un virus imparable et incurable, le virologue militaire Robert Neville (Smith) est maintenant le dernier survivant humain à New York et peut-être dans le monde. Mais il n’est pas seul. Des mutants victimes de la peste se cachent dans l’ombre… observant chaque mouvement de Neville… attendant qu’il fasse une erreur fatale. Peut-être le dernier, meilleur espoir de l’humanité, Neville est conduit par une seule mission restante: trouver un antidote en utilisant son propre sang immunitaire. Mais il sait qu’il est en infériorité numérique… et qu’il manque rapidement de temps.

Réalisé par Francis Lawrence à partir d’un scénario écrit par Mark Protosevich et Akiva Goldsman, I Am Legend met en vedette Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan et Dash Mihok.

I Am Legend est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Twitter