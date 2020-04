Le Mandalorian In Beskar Armor Black Series Action Figure Bientôt

Hasbro a organisé une journée d’appréciation des fans de Star Wars cette semaine, où ils ont annoncé une nouvelle figurine Star Wars Black Series, qui comprend “Le Mandalorien” dans son armure Beskar. La figurine précédente le présentait dans son armure usée. Il sortira en juin et coûtera 19,99 $.

Voici les détails:

STAR WARS: THE BLACK SERIES 6-IN THE MANDALORIAN Figure

(HASBRO / 4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 $ / Disponible: automne 2020)

Les fans et les collectionneurs peuvent imaginer des scènes de la galaxie STAR WARS avec cette prime STAR WARS: THE BLACK SERIES 6-IN THE MANDALORIAN est soigneusement détaillée pour ressembler au personnage de la série télévisée d’action en direct THE MANDALORIAN sur Disney Plus. Avec une déco haut de gamme et de multiples points d’articulation, les fans et collectionneurs de STAR WARS peuvent afficher cette figurine très articulée (4 membres entièrement articulés) dans leur figurine articulée et leur collection de véhicules. Comprend une figurine et 3 accessoires. Disponible chez la plupart des grands détaillants.

Voici un aperçu de cette nouvelle figurine Mandalorian in Beskar Armor Black Series:

Que pensez-vous de cette figurine Mandalorienne?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

